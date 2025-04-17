ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري كريم الحسيني، عن وقوع أضرار كبيرة في سيارته.

ونشر الحسيني، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، صوراً لسيارته المتضررة، وكشف تفاصيل الحادثة، فكتب: "الحمد لله على الضراء قبل السراء، الحمد والشكر لله، عربيتي حصل فيها كده وهي راكنة في أمان الله، دخل فيها موتسيكل عمل فيها كده وصاحب الموتوسيكل فى المستشفي دلوقتى".

وأضاف: "قدر الله وما شاء فعل.. عوض علينا عوض الصابرين يا رب، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، الحمد لله رب العالمين".

كانت هذه تفاصيل خبر تحطّم سيارة ممثل مصري مشهور وهذه حالته الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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