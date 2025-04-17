تصرّف غير متوقع من "بامبي" بعد خروجها من مسلسل "شراب التوت"

ميرنا وليد - بيروت - قامت الممثلة التركية سيبال تاشجي أوغلو المعروفة بشخصية "بامبي" في مسلسل "شراب التوت" بإلغاء متابعتها لكاتبة العمل، وذلك بعد خروجها منه، الأمر الذي شكّل جدلا.

وكانت انتشرت صورة لسيبال تاشجي أوغلو من وداعها لفريق مسلسل "شراب التوت"، وذلك برفقة "نورسما، ميري، ودوغا"، في حين غابت "نيلاي" عن الصورة، ما يعزز حقيقة الخبر الذي انتشر بأن دور "بامبي" لم ينتهِ كما قيل مؤخراً، إلا أنه تم طردها من المسلسل، بسبب خلافها مع الممثلة فايزة جيفيليك الشهيرة بـ "نيلاي"، والتي تُعد إبنة كاتبة العمل.



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