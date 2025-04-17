هنا الزاهد تفتح قلبها بعد الطلاق.. وقصة حب جديدة على الأبواب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في لقاء صريح مع الإعلامي أنس بوخش ضمن برنامج “ABtalks” المعروض عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”، تحدّثت الفنانة هنا الزاهد للمرة الأولى عن تفاصيل ما بعد انفصالها عن الفنان أحمد فهمي، كما كشفت حقيقة ارتباطها عاطفياً مجدداً.

وردّت هنا على سؤال بوخش حول صحة الأخبار المتداولة عن دخولها في قصة حب جديدة بعد الطلاق، قائلة: “ماحبتش بعد الزواج ولكن نفسي ومش عايزة أتسرع”، مؤكدةً في الوقت نفسه: “لا أنجذب للراجل اللي ميعرفش يعبر عن مشاعره”.

وعن تجربة الانفصال، قالت هنا: “الانفصال تجربة لا أتمناها لأي حد يمر بيها… قررت أتخطى المرحلة دي، وعايزة أبسط نفسي. ربنا خلاني مش فاكرة الذكريات، كأنها اتمسحت من ذاكرتي بعد خمس سنين، وقلت يا رب شيل مني كل الذكريات الحلوة… والحمد لله نسيت، ومش فاكرة حاجة منها، وربنا شال كل حاجة من قلبي ودماغي”.

كما تحدّثت عن حالتها النفسية في تلك الفترة، قائلة: “مررت بمرحلة اكتئاب، وكل حاجة فيها ماكنتش أنا… حتى الأستاذة إسعاد يونس قالت لي: ‘إنتي زعلانة’ بعد ما شافت صوري. وأنا بطبعي فرفوشة وبحب السلام النفسي، لكن عدت عليا فترة اكتئاب لمدة 8 شهور، كان شكلي غريب، وقلبي حزين… أشوف صوري مش أنا، ولا شكلي. حتى شعري كان وحش، وأنا إنسانة مبحبش المواجهة ولا بعرف أتخانق أو أعلي صوتي”.

وتُعد تصريحات هنا الزاهد من أبرز ما جاء في الحلقة، حيث لاقت تفاعلاً واسعاً من جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، لما حملته من صدق وجرأة في الحديث عن مشاعرها وتجربتها الشخصية.