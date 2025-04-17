فضل شاكر في قلب الجدل من جديد.. وابنه يوضح حقيقة الاتهامات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بالتزامن مع الترويج للفيلم الوثائقي الدرامي “يا غايب”، الذي يتناول حياة النجم اللبناني فضل شاكر والمقرر عرضه يوم الأحد المقبل، حرص نجله محمد على توضيح بعض الملابسات القانونية والدفاع عن والده في مواجهة الشائعات والتكهنات المنتشرة مؤخراً.

ونشر محمد فضل شاكر تسجيلاً مصوّراً عبر حسابه الرسمي في تطبيق “إنستغرام”، أكد من خلاله صحة الأخبار المتداولة بشأن تبرئة والده من تهمة القتال ضد الجيش اللبناني، قائلاً: “أولاً، أنقل تحية كبيرة من والدي إلى كل جمهوره وكل مَن تواصل معه وبارك له بعد انتشار هذا الخبر. نعم، الخبر صحيح، لقد صدر الحكم ببراءة والدي من قضية القتال ضد الجيش اللبناني، وكان ذلك عام 2018، ولكن للأسف الإعلام اللبناني لم يسلّط الضوء على هذا الأمر بالشكل المطلوب في تلك الفترة”.

وأشار محمد إلى أن فضل شاكر يواجه حالياً اتهامات جديدة لا تتعلق بالقضية السابقة، أبرزها ادعاءات بسلب أموال الناس وقضية تبييض أموال بقيمة 130 ألف دولار أميركي، معتبراً أن هذه التهم “لا أساس لها من الصحة ومثيرة للسخرية”، على حدّ تعبيره.

وأضاف: “نحن نثق بعودة العدالة إلى القضاء اللبناني، ونتطلع إلى مرحلة جديدة يكون فيها القرار القضائي بعيداً من التسييس والتأثيرات الخارجية”، مؤكداً براءة والده من كل التهم الموجّهة إليه.

يُذكر أن فيلم “يا غايب” يشهد حملة ترويجية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويُظهر من خلال المقطع الترويجي ملامح درامية من حياة فضل شاكر، كما يتضمّن لقطات مؤثرة لظهوره وهو يبكي، في أحدث ظهور له ضمن محاولته المستمرة للعودة إلى الساحة الفنية.