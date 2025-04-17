منشور غامض لرامي جمال يُثير الجدل.. “أشوف وشّكم بخير”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الفنان المصري رامي جمال حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره منشوراً غامضاً عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، وجّه فيه رسالة مختصرة إلى جمعية المؤلفين والملحنين المصريين قال فيها: “جمعية المؤلفين والملحنين المصرية… كفاية كده، أشوف وشّكم بخير”.

المنشور أثار تساؤلات عديدة بين متابعيه، حيث اعتبره البعض تلميحاً ضمنياً إلى نيّة الاعتزال، أو ربما إعلاناً عن خلاف غير معلن مع الجمعية. ورغم عدم توضيح رامي لأسباب رسالته، إلا أن الغموض المصاحب لها فتح باب التكهنات حول وجود موقف شخصي أو مهني دفعه لكتابة تلك الكلمات.

وتنوّعت ردود فعل الجمهور، بين مَن حاول فهم الرسالة وتأويلها، ومَن طالب رامي بكشف التفاصيل الحقيقية وراءها، وسط تعليقات ترجّح وجود توترات سابقة بينه وبين الجمعية.

يُذكر أن رامي جمال طرح مؤخراً عدداً من الأغاني الناجحة، من بينها “مش مجرد حب” من كلمات رمضان محمد وألحان محمود أنور، والتي حصدت تفاعلاً كبيراً بفضل رومانسيتها، إلى جانب أغنية “حياتي الحلوة” التي أصدرها احتفالاً بالعام الجديد، وهي من كلمات حسام سعيد وألحان الراحل محمد النادي.