ياسمين عبد العزيز تستعيد لحظات تكريمها: “ربنا يديمها نعمة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك” مقطع فيديو مؤثراً يضم مجموعة من لحظات تكريمها في مختلف مراحل مشوارها الفني، مرفقاً بتعليق صوتي للفنان ماجد الكدواني يتحدث فيه عن أهمية التأثير في حياة الآخرين من خلال الأعمال الفنية.

وتضمّن الفيديو مشاهد لياسمين في مراحل عمرية مختلفة، أثناء مشاركتها في فعاليات فنية تم تكريمها خلالها إلى جانب عدد من زملائها، مثل كريم عبد العزيز وأحمد حلمي، بالإضافة إلى لقطات مؤثرة من لقاءاتها مع الجمهور وحرصهم على التقاط الصور معها، إلى جانب ظهورها في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية منى الشاذلي، ولقطات عاطفية بدت فيها متأثرة وتذرف الدموع.

وعلّقت ياسمين على الفيديو بكلمات موجزة عبّرت فيها عن امتنانها، قائلة: “الحمدلله ربنا يديمها نعمة”.

على صعيد آخر، تواصل ياسمين عبد العزيز حالياً تصوير فيلمها الجديد “زوجة رجل مش مهم”، الذي يشاركها بطولته الفنان أكرم حسني، بعدما توقفت عن استكمال تصويره قبيل شهر رمضان الماضي لانشغالها بتصوير مسلسلها الرمضاني “وتقابل حبيب”.