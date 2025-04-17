أنوشكا ترد على الانتقادات: أستعد للعودة إلى الغناء قريباً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا”، الذي تقدّمه الإعلاميتان هبة الأباصيري ومها بهنسي، علّقت الفنانة أنوشكا على الانتقادات التي طاولت دورها في مسلسل “وتقابل حبيب”، والذي شاركت به في الموسم الرمضاني الماضي مجسدة شخصية “إجلال”، المرأة المتسلّطة ذات الميول الأذى والشر.

وأكدت أنوشكا أن هذه الشخصية لا تمثلها إطلاقاً، موضحةً أن “إجلال” لم تكن شريرة بالمفهوم التقليدي، بل نشأت في بيئة اجتماعية محافظة، وتزوّجت من ابن عمها في إطار تقليدي، وكانت تحاول حماية أبنائها بطريقتها الخاصة.

كما أشادت أنوشكا بأداء الفنانة الشابة بتول حداد، التي شاركتها العمل، ووصفتها بأنها ممثلة ملتزمة وموهوبة، معتبرةً إياها نموذجاً مشرفاً لجيل الشباب في الوسط الفني.

وعن عودتها إلى الساحة الغنائية، أعلنت أنوشكا أن الغناء ضمن أولوياتها في الفترة المقبلة، حيث تتحضّر لطرح مجموعة من الأغاني الجديدة، بالإضافة إلى استعدادها لإحياء حفل غنائي قريباً في دار الأوبرا المصرية.

يُذكر أن مسلسل “وتقابل حبيب” من بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، أنوشكا، صلاح عبدالله، وبتول حداد، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.