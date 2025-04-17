أشرف زكي يحتفل بعيد ميلاد روجينا برسالة مؤثرة.. وهي ترد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر نقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي، عبر حسابه على “إنستغرام” صوراً جمعته بزوجته الفنانة روجينا، مهنئاً إياها بمناسبة عيد ميلادها، ومعبّراً عن عمق العلاقة التي تجمعهما، سواء في الحياة الشخصية أو في المجال الفني.

وأرفق زكي الصور برسالة مؤثرة كتب فيها: “كل سنة وأنتِ طيبة، كل سنة وأنتِ أجمل زوجة وأجمل أم وأروع ممثلة، كل سنة وإحنا مع بعض، كل سنة والحب يجمعنا”.

من جهتها، ردّت روجينا على تهنئته بعبارة رومانسية قالت فيها: “وإنت العمر كله يا حبيب عمري كله”.

وكانت روجينا قد تحدّثت سابقاً عن علاقتها بزوجها في لقاء ضمن برنامج “واحد من الناس” مع الإعلامي عمرو الليثي، حيث أعربت عن امتنانها الكبير له، مؤكدةً أن مسيرتها الفنية لم تكن لتتحقق لولا وجوده في حياتها. وقالت: “لو مكنش أشرف زكي في حياتي، ماكانتش هتبقى فيه روجينا الفنانة، هو اللي دعمني من أول لحظة، حتى وأنا طالبة”. وأضافت أن نجاحها في مسلسل “حسبة عمري” كان ثمرة لدعمه الدائم.

يُذكر أن روجينا شاركت في موسم رمضان الماضي ببطولة مسلسل “حسبة عمري”، الذي ناقش قضية “حق الكد والسعاية”، مسلطاً الضوء على حقوق المرأة في ما قدّمته من جهود وتضحيات داخل الحياة الزوجية، وقد لاقى العمل تفاعلاً كبيراً من الجمهور والنقاد.

أما أشرف زكي، فقد شارك في بطولة مسلسل “أهل الخطايا” إلى جانب نخبة من النجوم، منهم: جمال سليمان، سوسن بدر، رانيا يوسف، محمد ثروت، وفرح الزاهد، وهو من تأليف أحمد أنور ومحمد عبد القوي، وإخراج رؤوف عبد العزيز.