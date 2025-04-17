شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين السوريين.. قرار يُقسم الآراء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في خطوة مفاجئة تحمل الكثير من علامات الاستفهام حول مستقبل الفن في سوريا، أعلنت نقابة الفنانين السوريين عن شطب قيد النجمة سلاف فواخرجي من سجلاتها، بسبب تصريحاتها السياسية المؤيدة للرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وجاء الإعلان من خلال منشور رسمي عبر الصفحة الرسمية للنقابة على “فيسبوك”، يحمل توقيع النقيب الجديد مازن الناطور، مستندًا إلى المادة 58 من قانون النقابة، البند الثاني، الفقرة “ب”، والتي تنص على شطب العضوية في حال “الخروج عن أهداف النقابة”.

وبحسب القرار، فإن فواخرجي ارتكبت “مخالفة صريحة” تمثلت في إنكارها لجرائم نظام الأسد وتجاهلها لآلام الشعب السوري، ما اعتبرته النقابة انتهاكًا للمبادئ التي يجب أن يلتزم بها أعضاء النقابة.

حتى لحظة صدور الخبر، لم تصدر فواخرجي أي تعليق رسمي، في حين اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بردود فعل متباينة. فبينما وصف البعض القرار بـ”الكيدي” و”التعسفي” واعتبروه اعتداءً على حرية الرأي والتعبير، رأى آخرون أنه “موقف وطني شجاع” من النقابة لحماية مبادئها وهويتها.