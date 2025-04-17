ابنة أصالة ترد على إغلاق مركزها برسائل دعم وتوضيح رسمي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد الضجة التي أثارها قرار إغلاق مركز Dao Derma المتخصص بالعناية بالبشرة، حرصت شام الذهبي، ابنة النجمة السورية أصالة نصري، على عدم التعليق المباشر على القرار، مكتفية بنشر توضيح صادر عن إدارة المركز ورسائل دعم تلقّتها من عائلتها.

وجاء في البيان الذي أعادت نشره: “نظراً لما أثير عن بعض اللغط بشأن مراكزنا الطبية، فإنه يجب توضيح أن الذي يجري هو مجرد اشتراطات من إدارة العلاج الحر في وزارة الصحة المصرية، وجارٍ العمل على تنفيذ هذه الشروط”، مضيفًا: “فور الانتهاء من تنفيذ هذه الاشتراطات، سوف يعاود المركز نشاطه بالشكل الأمثل”.

وفي لفتة داعمة، نشر شقيقها خالد الذهبي صورة تجمعه بها عبر إنستغرام، أرفقها برسالة مؤثرة كتب فيها: “الشعر والبشرة وسهر الليالي، السعي وراء الحلم ليس جميلًا دائماً. ولكن طالما فيه شغفٌ في قلبك وصمودٌ في روحك، لا شيء لا يمكنك تحقيقه.. لأن الرحلة هي حيث يتشكل جوهرك الحقيقي، وهذا هو الجزء الذي يستحق التمسك به عندما تصل أخيراً”.

من جهتها، علّقت أصالة على منشور ابنها بالقول: “أنتم النور اللي بحياتي.. أنتم أجمل استثماراتي، والامتحانات واردة.. ونحنا معنا الله والله أدرى فينا، الله يحفظكم”.

وفي السياق نفسه، أكد مصدر في وزارة الصحة المصرية أن العيادة ستتمكن من استئناف نشاطها فور الانتهاء من تصحيح المخالفات الإدارية، موضحًا أن التحقيقات لا تشمل أي مخالفات جنائية أو طبية، بل تقتصر على الجوانب التنظيمية والإدارية فقط.