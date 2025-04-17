نجوى كرم تلتقي جمهورها في قبرص.. ليلة لبنانية مميّزة في “مدينة الأحلام”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد شمس الأغنية العربية نجوى كرم لإحياء حفل غنائي ضخم في منتجع City of Dreams Mediterranean بمدينة ليماسول – قبرص، مساء السبت 17 مايو 2025، حيث تلتقي جمهورها في القاعة الكبرى داخل المنتجع، برفقة فرقتها الموسيقية، في ليلة موسيقية مميّزة تجمع بين المواويل الشرقية، وأغاني الدبكة اللبنانية، إضافة إلى الرومانسية والعاطفية من أرشيفها الكبير وأحدث إصداراتها.

وقد تم فتح باب الحجز عبر الموقع الرسمي للمنتجع والمنصات المعتمدة، وسط توقّعات بحضور جماهيري كبير من مختلف الجنسيات.

ويأتي هذا الحفل بعد سلسلة من النجاحات التي تحققها نجوى كرم مؤخرًا، إذ كانت قد أعلنت أيضًا عن حفل غنائي ستحييه في إسطنبول – تركيا، بتاريخ 26 يوليو 2025 على مسرح HALIC KONGRE MERKEZI، بمشاركة الفنان اللبناني آدم، في ليلة لبنانية استثنائية.