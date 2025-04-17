شكرا لقرائتكم خبر عن ملك زاهر: تعلمت إن ما حدش يفرق بيني وبين ليلي تاني مهما حصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر اسم الفنانة الشابة ملك زاهر تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بسبب عقد قران شقيقتها ليلى، وفى مقابلة سابقة لها في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، الذي عرض عبر شاشة «CBC»، تحدثت فيه بصراحة عن خلاف سابق جمعها بشقيقتها الفنانة ليلى أحمد زاهر.

وكشفت ملك خلال اللقاء أنها قضت نحو 5 أشهر دون حديث أو تواصل مع شقيقتها، بسبب تدخل طرف خارجي تسبّب في توتر العلاقة بينهما، وقالت: "الفترة دي كانت صعبة أوي علينا، وحسيت إني فقدت جزء كبير من روحي".

وأضافت ملك أنها أصيبت خلال تلك المرحلة بأزمة صحية حادة في المرارة نتيجة الضغط النفسي، ما استدعى خضوعها لعملية جراحية. وتابعت بتأثر: "أول كلمة قلتها بعد ما صحيت من البنج كانت لأختي.. قلتلها بحبك ومينفعش نبعد عن بعض تاني."

وكانت وجهت الفنانة ملك زاهر رسالةً مؤثرةً إلى شقيقتها ليلى، عبر حسابها الرسمى على "إنستجرام"، وذلك عقب حفل عقد قرانها على المنتج والفنان هشام جمال، معربةً عن تمنياتها لها بحياة زوجية مليئة بالسعادة.

ونشرت "زاهر" مجموعة من الصور التى توثق لحظات الاحتفال، حيث كتبت: "كأنه حُلمٌ مُغلف بالساتان والنجوم.. كنتِ تتألقين.. أختي الصغيرة، قلبي، وطفلتي دائمًا.. رؤيتك عروسًا كانت كل شيءٍ بالنسبة لي، لم أستطع حبس دموعي.. أتمنى أن يحيطك الحب بهذا الشكل في كل أيام حياتك" جاءت الكلمات لتعكس مدى الترابط العائلي بين الشقيقتين، وسط تفاعل واسع من المتابعين الذين انهالت تعليقاتهم بالتهاني والتمنيات للعروس الجديدة.



ملك زاهر



ملك زاهر



ملك زاهر