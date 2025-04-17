شكرا لقرائتكم خبر عن الثقافة تعلن موعد الدورة الـ 2 لمهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا بالسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الثقافة عن موعد الدورة الثانية لمهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا خلال الفترة من 2 وحتى 6 نوفمبر 2025 بمحافظة السويس.

وذكر الدكتور أسامة أبو نار رئيس المهرجان أن التحضيرات للمهرجان بدأت مبكرا لتقديم دورة متميزة بعدما حقق المهرجان خطوات كبيرة بعد انطلاق دورته الأولى العام الماضي.

وأضاف: أنه خلال أيام سيعلن عن فتح باب التقديم لمشاركة الأفلام في مسابقتي المهرجان لأفلام الـ5 والـ10 دقائق وأن هناك مسابقات جديدة سيخصصها المهرجان لألوان مختلفة من الأفلام القصيرة مثل الفيديو أرت التي تحقق انتشارا كبيرا علي منصات التواصل الاجتماعي.

ومن جانبه أكد زياد باسمير نائب رئيس المهرجان أن نجاح الدورة الأولي للمهرجان والذي تمثل في الزخم الفني والإعلامي الكبير الذي شهده المهرجان العام الماضي بتكريمات لنجوم كبار بحجم سوسن بدر ودرة لطفي لبيب والمخرج السنغالي موسي توريه والمخرج سعيد حامد وبندوات ثرية فجرت قضايا عديدة خاصة بالفيلم القصير جدا.

وقال إن الدورة الثانية ستشهد تواجد ومشاركة أسماء لشخصيات فنية عربية وعالمية كبيرة أبدت ترحيبا شديدا بالحضور والمشاركة في لجان التحكيم أو الماستركلاسز أو للتكريم وهو مايؤكد علي التأثير الإيجابي الذي حققه المهرجان في دورته الأولي .

وشدد "باسمير " علي أن الدورة الثانية من المهرجان ستشهد فعاليات سينمائية ضخمة سواء بعروض الأفلام أو الندوات وورش صناعة الفيلم القصير جدا والتي ستقام بجامعتي السويس والجلالة ومدينة العين السخنة .