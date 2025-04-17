شكرا لقرائتكم خبر عن السينمات تحقق أمس 2.4 مليون جنيه وفيلم سيكو سيكو في الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت دور العرض السينمائية المختلفة أمس الأربعاء إيرادات بلغت 2 مليون و455 ألفا و945 جنيها، حيث تصدر فيلم سيكو سيكو تلك القائمة محققا أمس مليونين و86 ألفا و547 جنيها.

فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، طه دسوقى، على صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

ويأتي في المركز الثاني فيلم نجوم الساحل، الذي حصد أمس 146 ألفا و848، وهو من بطولة أحمد داش، مايان السيد، علي صبحي، أحمد عبد الحميد، علي السبع، مالك عماد، تميمة حافظ، وفليكس، وغيرهم من الفنانين، إخراج رؤوف السيد، وتأليف محمد جلال، وشارك في الكتابة كريم يوسف.

يليه فيلم الصفا الثانوية محققا 133 ألفا و149 جنيها، وهو من بطولة على ربيع أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، سارة الشامي وئام مجدي، إسماعيل فرغلي، جيسكا حسام، لينا صفويا وعدد آخر من الممثلات الشباب، والفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح وتدور أحداثه في إطار كوميدى ويجسد على ربيع في احداثه شاب صعيدى يحضر الى القاهرة يتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

بينما جاء في المركز الرابع فيلم استنساخ الذي حقق 84 ألفا و95 جنيها، وتذيل القائمة فيلم "فار بـ 7 أرواح"، الذي اكتفى بـ 5 ألاف و306 جنيهات.