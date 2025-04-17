شكرا لقرائتكم خبر عن "أهلاً بيكي وسط زملائك".. وفاء عامر توجه رسالة دعم لسلاف فواخرجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة وفاء عامر عن تضامنها الكامل مع النجمة السورية سلاف فواخرجي، وذلك عقب قرار نقابة الفنانين السوريين بشطب قيد فواخرجي من سجلاتها، بدعوى "خروجها عن أهداف النقابة"، بحسب البيان الرسمي الصادر عن النقابة.

وعبرت وفاء عن دعمها لسلاف من خلال منشور نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، قالت فيه: "سلاف فواخرجي شطبت عضويتها من نقابة سوريا؟ أهلاً بيها وسط زملائها وحبايبها، فنانة عظيمة وثروة لا يقدّرها إلا من يفهم في الماس"، وتفاعل عدد كبير من المتابعين والفنانين مع منشور وفاء، مؤكدين دعمهم لسلاف ومشيدين بموهبتها ومسيرتها الفنية اللامعة.

جدير بالذكر أن أصدرت نقابة الفنانين السوريين، قرارا بشطب قيد الفنانة سلاف فواخرجي من سجلاتها بسبب ما وصفته النقابة بـ "خروجها عن أهدافها"، وجاء في البيان الصادر من النقابة، التالي: "قرار رقم 34 ، نقيب الفنانين، بناء على أحكام القالنون رقم 40 لعام 2019 وعلى أحكام النظام الداخلي لنقابة الفنانين، وعلى قرار مجلس النقابة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 /4/2025 بشطبها من السجلات .