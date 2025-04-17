أزمة هالة صدقي تتصاعد والنيابة تتخذ هذا القرار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تطور جديد للأزمة المتصاعدة بين الفنانة هالة صدقي والمخرج خالد يوسف، قررت نيابة وسط القاهرة الكلية إخلاء سبيل الأخير، في البلاغ المقدم ضده من هالة صدقي بتهمة السبّ والقذف والتشهير.

وكشف دفاع الفنانة أن موكلته تعرضت للإساءة والتشهير من قبل خالد يوسف عبر منشور على صفحته الشخصية في “فيسبوك”، تضمّن اتهامات مسيئة وإدراج اسمها ضمن قائمة حسابات قال إنها تورطت في حملات تشويه ضده.

من جانبه، أعلن خالد يوسف عبر حسابه الرسمي أنه توجّه إلى النيابة العامة ووزارة الداخلية لتقديم بلاغات ضد عدد من الأشخاص والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الصحافية، اتهمهم بارتكاب جرائم الطعن في الأعراض والتشهير ونشر أخبار كاذبة، مؤكدًا أن دوافعهم تنوعت بين السعي وراء الترند وزيادة المتابعين، أو بدافع الكراهية، أو التغطية على جرائم ارتكبوها.

وكانت هالة صدقي من بين الأسماء التي ظهرت في الصور التي نشرها يوسف، وهو ما دفعها لتقديم البلاغ ضده واتهامه بالإساءة إلى سمعتها علنًا.