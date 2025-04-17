حورية فرغلي تُثير الجدل بصورة غامضة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حالة من الترقب والجدل أثارتها الفنانة حورية فرغلي بعد نشرها صورة غامضة عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، ظهرت فيها من كواليس مسلسلها الشهير ساحرة الجنوب وهي تجلس أمام النار، في مشهد يوحي بطقوس روحانية غامضة، معلّقة بكلمة واحدة: “جاهزين”.

الصورة أشعلت تفاعلاً واسعًا بين المتابعين، وتكاثرت التعليقات التي رجّحت عودتها بجزء ثالث من العمل، حيث كتب أحدهم: “متتهوريش يا روح”، في إشارة إلى شخصيتها الشهيرة “روح”، فيما تساءلت أخرى: “ساحرة الجنوب الجزء التالت صح؟ ياريت والله”، في دلالة واضحة على الحنين للمسلسل الذي حقق نجاحاً كبيراً عند عرضه.

وليس هذا التلميح الأول من نوعه، فقد نشرت حورية سابقاً عبر حسابها في “إنستغرام” صورة بأجواء من الرعب والتشويق، مرفقة بتعليق “قريباً”، ما زاد من احتمالية تحضير جزء جديد من ساحرة الجنوب.

يُشار إلى أن آخر أعمال حورية فرغلي كان مسلسل سيما ماجي، الذي شارك فيه عدد من النجوم، أبرزهم رانيا يوسف، كمال أبو رية، مادلين طبر، محمد أبو داوود وسحر رامي، من تأليف حسان دهشان وإخراج تامر السعدني، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوّق حول صراع الخير والشر.