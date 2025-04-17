“وُجه المسدس إلى رأسي”.. كيم كارداشيان تروي تفاصيل ليلة الرعب في باريس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعتزم النجمة الأميركية كيم كارداشيان التوجه إلى العاصمة الفرنسية باريس للإدلاء بشهادتها شخصيًا أمام محكمة الجنايات، في إطار المحاكمة الجنائية المرتبطة بواقعة السرقة العنيفة التي تعرضت لها في أكتوبر 2016، بحسب ما أعلن محاميها الأميركي مايكل رودس في بيان رسمي نقله محاموها الفرنسيون لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأكد البيان: “يمكننا أن نؤكد أن كارداشيان ستدلي بشهادتها شخصيًا في المحاكمة الجنائية المقبلة بشأن الحادث الذي وقع عام 2016، حين تم تقييدها وسرقتها تحت تهديد السلاح من قبل مهاجمين ملثمين”.

ومن المقرر أن تُعقد المحاكمة في محكمة الاستئناف في باريس بين 28 نيسان و23 أيار، على أن تُستمع شهادة كارداشيان في 13 أيار.

وأشار محاميها إلى أن النجمة الأميركية تفضّل حاليًا عدم الإدلاء بأي تصريحات إضافية، موضحًا: “إنها تحتفظ بشهادتها للمحكمة وهيئة المحلفين، ولا ترغب في التعليق أكثر في الوقت الراهن”. وأضاف أن موكلته “تكنّ احترامًا عميقًا للنظام القضائي الفرنسي، وقد لقيت معاملة مهنية ومحترمة من قبل السلطات الفرنسية”، معربًا عن أملها في أن تجري المحاكمة وفق القانون الفرنسي وباحترام كافة الأطراف.

وتعود الواقعة إلى ليلة الثاني والثالث من أكتوبر 2016، حين كانت كيم كارداشيان، البالغة من العمر 36 عامًا آنذاك، تقيم في فندق فاخر بباريس للمشاركة في أسبوع الموضة. وقد اقتحم عدة رجال، بعضهم بزي شرطة، مكان إقامتها، وسرقوا منها مجوهرات تزيد قيمتها عن ستة ملايين دولار، لم يُسترد معظمها حتى اليوم.

وتعرضت كارداشيان في تلك الليلة للتهديد بمسدس وجرى تقييدها وإسكاتها، ثم اقتيدت إلى الحمام حيث تم احتجازها، بحسب ما صرّحت به للشرطة في حينه.