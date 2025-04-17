آسر ياسين في موقع التصوير.. وغياب هذا النجم يثير الجدل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استأنف الفنان آسر ياسين تصوير مشاهده في فيلمه الجديد إن غاب القط، بعد توقف مؤقت تزامن مع انشغال أبطال العمل خلال موسم رمضان الماضي.

وشهدت عودة التصوير غياب الفنان محمد شاهين، ما أثار تساؤلات داخل كواليس الفيلم حول أسباب غيابه، قبل أن تفيد مصادر مطلعة بأن شاهين تعرض لإصابة في قدمه، دفعت مخرج العمل إلى تأجيل مشاهده حتى نهاية الأسبوع الجاري.

في سياق متصل، يستعد آسر ياسين أيضًا لاستكمال تصوير مشاهد فيلمه الآخر فرقة الموت، الذي يشاركه بطولته النجم أحمد عز، حيث تبقى أيام قليلة على انتهاء التصوير. ويضم الفيلم أيضًا النجمة منة شلبي، في تعاون سينمائي رابع يجمعها بعز.

يُذكر أن فيلم إن غاب القط يضم في بطولته إلى جانب آسر ياسين كلاً من: أسماء جلال، رحاب الجمل، محمد شاهين، علي صبحي، وسماح أنور.