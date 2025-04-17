هدية ودعم للسينما.. كواليس لقاء حسين فهمي وماكرون

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الساعة 6 الذي تقدّمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة “الحياة”، كشف الفنان حسين فهمي تفاصيل لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي جمع بين الدبلوماسية وخفة الظل، وتخلله حديث عن الثقافة وترميم التراث السينمائي المصري، إلى جانب هدية رمزية مميزة تلقّاها منه.

وقال فهمي إن اللقاء كان مميزًا للغاية، مشيدًا بشخصية ماكرون واصفًا إياه بـ”اللّطيف، اللبق، والمتواضع”. وروى ممازحته له قائلاً: “أول ما قابلته قلت له: إذا كنت حضرتك رئيس، أنا كمان رئيس مهرجان. قالي: مدّتي قرّبت تخلص، فقلت له تعالى اشتغل معانا”، في إشارة إلى رئاسته مهرجان القاهرة السينمائي.

وأضاف حسين فهمي أنه تحدّث خلال اللقاء عن مشروع ترميم الأفلام المصرية القديمة بالأبيض والأسود، وهو ما لاقى اهتمامًا من الرئيس الفرنسي الذي بدأ يسجّل المعلومة بالقلم والورقة، مبدياً استعداده لدعم المبادرة.

وكشف أيضًا عن إعجاب ماكرون بالثقافة العربية، قائلاً: “بيحب نجيب محفوظ، وقرأ كتبًا له، وبيسمع أم كلثوم وبيتكلم على أسمهان”.

وفي لفتة عفوية، أشار فهمي إلى أن وزيرة الثقافة الفرنسية تركت مقعدها، فدعاه ماكرون للجلوس بجواره وقال له: “إحنا الاتنين رؤساء”، مضيفًا: “وهو ماشي ساب القلم اللي كان بيكتب بيه وقاللي: خده هدية”.