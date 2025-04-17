شكرا لقرائتكم خبر عن حميد الشاعرى يجهز لأغنية جديدة بتوقيع تامر حسين وتوما ومدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم حميد الشاعرى عن انتهائه من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "من دخلتك علينا" تعاون فيها مع كل من الشاعر تامر حسين والملحن مدين والموزع الموسيقى توما، وكان قد روج الكابو لأغنيته الجديدة بطرح صورة من داخل الاستوديو مع صناع الأغنية، عبر حسابه على "فيسبوك".

يذكر أن كشف الفنان حميد الشاعرى فى لقاء تليفزيونى سابق عن أول أغنية نجحت له كتوزيع، وكان لها صدى كبير فى الشارع المصرى وقتها، كانت "ونندم على العشرة الغاليه ونرضى بالمكتوب" عام 1990 للفنان عمرو دياب، لافتا إلى أن الفنان عمرو دياب دارس تأليف موسيقى، وهو مبدع وعامل ألحان جميلة قوى، مشيرًا إلى أن التعاون بين عمرو دياب وحميد الشاعرى أنتج عددا من الأغانى الجميلة.

وأضاف الفنان حميد الشاعرى، خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلى" على قناة cbc، أنه لا يهمه أن يعرف الناس أنه موزع وملحن للعديد من الأعمال الفنية، وبالأخص للهضبة عمرو دياب، وذلك لأن العمل هو الذى يعيش، والعديد من الأعمال الفنية القديمة يرددها الناس دون معرفة ملحنها.