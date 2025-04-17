شكرا لقرائتكم خبر عن حسن أبو السعود صانع "الكيمى كيمى كا" والان مع تفاصيل الخبر

المنتج نصر محروس أنتج ألبوم سنة 2000 بعنوان "الكيمى كيمى كا" بصوت الفنان محمود عبد العزيز وعلى الغلاف صورته، وهى عنوان أغنية غناها في فيلم "الكيف" إنتاج 1985، وكانت حركة ذكية من المنتج نصر محروس إنه يستغل نجاح أغانى الفيلم في ألبوم غنائى رغم مرور 15 سنة على عرضه، لكن الحقيقة أغانى الفيلم بل والفيلم كله حتى اللحظة يتم مشاهدته ويتم سماع أغنياته، فيلم "عايش" بحواراته وإفيهاته ومصطلحاته الغريبة التي كانت تسبق عصرها.

ولمن لا يعرف فأغنية "الكيمى كيمى كا" التي يحمل الألبوم عنوانها من ألحان ملحن وموسيقار عظيم هو حسن أبو السعود ساحر الأكورديون، الذى صنع 1500 لحن موسيقي تقريبا وألف ما يقرب موسيقى 85 فيلم، أي أن جمال وعظمة حسن أبو السعود أنه ألف موسيقى مثل مسلسل "لن أعيش في جلباب أبى" وأغنية مثل "آسف حبيبتى" بصوت راغب علامة وغيرهما، وفى نفس الوقت لحن "الكيمى كيمى كا" كلمات محمود أبو زيد مؤلف فيلم "الكيف"، بل كان نصيب أبو السعود 4 ألحان من عشرة كان يتضمنهم الألبوم، حيث لحن أيضا "يا حلو بانت" كلمات محمود أبو زيد، "تعالى تانى في الدور التحتانى" كلمات محمود أبو زيد، "ترزى البنك" كلمات محمود أبو زيد، والأغنيات الأربعة من توزيع أشرف عبده، وجميعها أغانى أفلام فيلم "الكيف"، إلى جانب 6 أغنيات أخرى "آه من المكتوب" "عباس" "زمبليطة" "الجينتل" "أديها" وجميعها كلمات سمير الطائر وألحان سامى الحفناوى وحسين الإمام وتوزيع محمد مصطفى ومجدى داوود وأشرف محروس، وأغنية "اصح للنظرية" كلمات سيد حجاب ولحن إيناس سيد مكاوى وتوزيع مجدى داوود.

18 سنة على رحيل المبدع الموسيقي العبقرى حسن أبو السعود الذى توفى في مثل هذا اليوم 17 إبريل، حسن أبو السعود الذى ولد في 2 أبريل 1948، لأب أيضا محب للفن، فوالده هو عازف الكلارنيت الشهير علي أبوالسعود، سافرت أسرته إلى ليبيا بعدما تم تعيينه رئيسا للإذاعة الليبية، ولاحظ الأب موهبة الابن، ونصحه بتعلم العزف على آلة الأوكرديون بدلًا من الدرامز، ليبدأ بعدها مشواره كعازف أوكورديون، وبعدها سافر إلى اليابان مع فرقة رضا، وهناك تعلم فن الموسيقى على يد معلم ياباني، وعاد ليصبح من أشهر الملحنين ومؤلفين الموسيقى المصريين.