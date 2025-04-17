شكرا لقرائتكم خبر عن تميمة حظ النجوم.. مصطفى غريب مطلوب في أعمال سينمائية ودرامية في 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألق النجم الشاب مصطفى غريب خلال السنوات الماضية في عدد من الاعمال السينمائية والدرامية على حد سواء، حيث اصبح غريب (تميمة حظ النجوم)، ومطلوبا من المنتجين والنجوم خلال السنوات المقبلة، حيث يسعى منتجيون أن يقدمون غريب في بطولات درامية بإسمه، وذلك يرجع لخفة ظله ونجوميته في الدراما وتحديدا مع النجم هشام ماجد في اشغال شقه بجزئيه ويعتبره هشام إنه ابنه البكر ، بالإضافة إلى عدد من الأفلام التي شارك فيها في الفترة الماضية، وخلال السطور التالية نستعرض أعمال غريب في الدراما والسينما :



مصطفى غريب

فيلم برشامة مع هشام ماجديشارك مصطفى غريب في بطولة فيلم برشامة مع النجم هشام ماجد والذى بدأ تصويره الشهر الماضى، ويشارك في بطولته كلا من ريهام عبد الغفور وباسم سمرة وعدد من الفنانين، من تأليف شيرن وخالد دياب، وإخراج خالد دياب .فيلم الشاطر مع أمير كرارةيشارك غريب مع الفنان أمير كرارة في فيلم الشاطر والمقررعرضه في السينمات الفترة المقبلة، من إخراج أحمد الجندى، ويشارك في بطولته كلا من هنا الزاهد، عادل كرم، وآخرون.

مسلسل برستيج مع محمد عبد الرحمن توتا

ويشارك مصطفى غريب في بطولة مسلسل برستيج مع الفنان محمد عبد الرحمن توتة، والذى سيعرض على إحدى المنصات قريباً من إخراج عمرو سلامة، ويشارك في بطولته كل امن دينا، سامى مغاوى، ومعاذ نبيل، آلاء سنان، بسام رجبن راندا، واخرون .

فيلم درويش مع عمرو يوسف

ويشارك مصطفى غريب كضيف شرف في فيلم درويش مع النجم عمرو يوسف، من إخراج وليد الحلفاوى، ويشارك في بطولة العمل كل امن دينا الشربينى، وهشام ماجد وأخرون.

فيلم شمس الزناتىويشارك غريب في بطولة فيلم شمس الزناتى مع النجم محمد إمام، والمقرر اسئناف تصويره الفترة المقبلة، من إخراج عمرو سلامة، ويشارك فيه أحمد عبد محمود، خالد انورن واخرون. فيلم فيها ايه يعنى

ويشارك غريب في بطولة العمل مع غادة عادل وماجد الكداونى، ميمى جمال، وعد من الفنانين، إخراج عمر رشدى حامد.