ميرنا وليد - بيروت - حل المونسينيور منصور لبكي ضيفاً على سفيرة الإعلام الهادف هلا المر، في مقابلة استثنائية تم تصويرها قبل عدة سنوات.
موقع الخليج 365 احتفظ بالمقابلة لعرضها في الوقت المناسب، ونعرض لكم اليوم الجزء الثاني منها، بعد أن عرضنا سابقاً الجزء الأول منها.
تناول لبكي في هذا الجزء قصته مع ابنة شقيقته، التي وجهت له اتهامات باطلة، وتحدث عن الوقت الذي يتطلبه ظهور الحقيقة.
كما تحدث عن الطريقة المثالية لكي يصلي بها المسيحي، وعن تأثره بالطوباوي يعقوب الكبوشي، والقديس يوحنا دون بوسكو، والقديس بادري بيو، والقديس مار أغسطينوس.
واعتبر لبكي أن الفنانة جاهدة وهبة أوصلت ترانيمه بصوتها بشكل رائع، أما الفنانة ماجدة الرومي، فتعكس بصوتها الترنيمة على جمهورها الكبير، وقال إنه يحب صوت الفنانة هبة طوجي.
تتابعون تفاصيل مهمة في الفيديو المرفق للمقابلة.
كانت هذه تفاصيل خبر المونسينيور منصور لبكي يتحدث عن إبنة شقيقته وماذا قال عن جاهدة وهبة وماجدة الرومي وهبة طوجي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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