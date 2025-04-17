اليكم موعد زفاف ستيفاني عطالله وزاف

ميرنا وليد - بيروت - انتشرت معلومات تفيد أن موعد زفاف الممثلة ستيفاني عطالله والفنان زاف في 24 أيار المقبل، وقد تلقى الثنائي العديد من التهاني من قبل الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي، اذ أنهما يشكلان ثنائيا محبوبا ومميزا يتابعه الكثيرون.



وكانت قد شاركت ستيفاني عطالله في السابق متابعيها عبر حسابها الرسمي مجموعة صور لها وذلك برفقة خطيبها زاف، بمناسبة عيد الحب في شباط الماضي.

وأظهرت ستيفاني في الصور كواليس عرض زاف الزواج عليها، من خلال مجموعة صور رومانسية مع خاتم الخطوبة، وذلك أمام البحر.