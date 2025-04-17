طاهي الملكة يعلن عن عشاء الملكة إليزابيث الثانية في يوم الجمعة العظيمة

ميرنا وليد - بيروت - يحتفل ملايين البريطانيين بيوم الجمعة العظيمة بتناول طبق سمك في عشاءهم - والعائلة المالكة ليست استثناءً.

في حين أنه من غير المعروف ما ستكون عليه وجبة الملك تشارلز والملكة كاميلا، إلا أن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية كانت معروفة باستمتاعها بطبق غير عادي من اختيارها للطقوس القديمة، والتي يُعتقد أن المسيحيين الأوائل بدأوها لإحياء ذكرى تضحية المسيح.

وفقًا لـ دارين ماكغريدي، الطاهي الشخصي للملكة إليزابيث من عام ١٩٨٢ إلى عام ١٩٩٣، تناولت عشاء سمك يوم الجمعة العظيمة، ولكن مع استبدال سمك الحدوق أو القد التقليدي بـ سمك النازلي، على غرار سمك القد والحدوق، ولكنه أكثر ليونة ونكهة أخف، يُستخدم سمك النازلي عادةً في الكاري والحساء بدلاً من السمك والبطاطا المقلية.

وكشف دارين كيف أحبت الملكة طهي السمك والبطاطا المقلية - ولم يكن اختيارها للسمك هو الوحيد الذي ابتعد عن المكونات المعتادة.

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