مي فاروق تستعد لطرح جديدها.."اللي شافنا"

ميرنا وليد - بيروت - أشعلت الفنانة المصرية مي فاروق حماس متابعيها لأحدث أعمالها الفنية و هي أغنية جديدة تحمل إسم "اللي شافنا"، حيث قامت بطرح البوستر الرسمي للاغنية عبر حسابها الخاص، و علقت بالقول: "اللي شافنا soon"، غير كاشفة عن موعد محدد للطرح.



و في وقت سابق، نشر الشاعر المصري تامر حسين فيديو من كواليس أغنية "كان نفسي أقابلك" للفنانة المصرية مي فاروق، وذلك على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

وقد علّق تامر حسين بالقول: "من كواليس ( كان نفسي أقابلك) لصديقتى الفنانة مي فاروق، وشكر خاص للملحن الكبير مدين على إهتمامه بحضور الغنا مكان صديقنا الراحل المُبدع محمد النادي ملحن الأغنية".

