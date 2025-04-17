ميغان ماركل تتحدّث لأوّل مرّة عن إجهاضها في لحظة نادرة ومؤثّرة

تحدثت ميغان ماركل الخليج 365 عن واحدة من أصعب فترات حياتها، إذ كشفت عن إجهاضها عام ٢٠٢٠ في لحظة مؤثّرة ونادرة في أحدث حلقات البودكاست. دوقة ساسكس الّتي لطالما دافعت عن الصّحّة النّفسيّة وقضايا المرأة، تناولت هذه الخسارة بصدق صريح، وهي المرّة الأولى الّتي تناقش فيها الأمر بهذه الصّراحة في السّنوات الأخيرة.

خلال الحلقة، تحدثّت ماركل عن الثّقل العاطفيّ والحزن الصامت الّذي يحيط غالبًا بالإجهاض، وكيف يمكن أن يشعر المرء بالعزلة – خاصّةً تحت الأضواء.

وقالت: “إنّه أمر تمرّ به الكثيرات من النّساء، لكن قليلات منهنّ يتحدّثن عنه”. وأضافت ماركل: “شعرت بالوحدة، رغم أنّني كنت أعرف أنّني لست كذلك”.

سارع المستمعون والمعجبون إلى غمر وسائل التّواصل الاجتماعيّ برسائل الدّعم، مشيدةً بميغان لتسليطها الضّوء على موضوع لا يزال من المحرّمات إلى حدّ كبير. لاقت هذه اللحظة صدًى عميقًا لدى الكثيرين.

كشفت ميغان عن خبر إجهاضها في مقال رأي نُشر عام ٢٠٢٠ في صحيفة نيويورك تايمز، لكنّ هذا الظّهور في البودكاست يُمثّل أكثر سردٍ حميميٍّ وشخصيٍّ لتلك الفترة في حياتها.

شرحت كيف أعادت هذه التّجربة تشكيل فهمها للقوّة والأمومة والمرونة العاطفيّة.

كما تطرّقت الدّوقة إلى أهميّة تشجيع الحوارات المفتوحة حول فقدان الحمل والصّحّة النّفسيّة، لا سيّما في البيئات العالية الضّغط مثل الأماكن العامّة. أكّدت على قوّة سرد القصص في الشّفاء، قائلةً: “إذا شعر شخص ما براحة أكبر بفضل ما شاركته، فالأمر يستحقّ العناء”.

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تعيش ميغان الآن في كاليفورنيا مع الأمير هاري وطفلَيهما، وتواصل استخدام منصّتها للدّعوة إلى التّعاطف والشّفافيّة والشّفاء، على الرّغم من كونها دائمًا تحت الأضواء العامّة ومواجهة التّدقيق المستمرّ.