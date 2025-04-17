الرياض تستضيف تصفيات بطولة “WBC Grand Prix” للملاكمة اليوم في “بوليفارد سيتي”

تنطلق اليوم (الخميس) منافسات بطولة “WBC Boxing Grand Prix” العالمية للملاكمة بالتعاون مع موسم الرياض، وذلك بمشاركة 128 ملاكمًا يمثلون أكثر من 40 دولة حول العالم، في واحدة من أضخم البطولات التي تهدف إلى اكتشاف الجيل الجديد من نجوم الملاكمة.

وتأتي البطولة التي يرعاها موسم الرياض، بتنظيم من المجلس العالمي للملاكمة (WBC)، الذي يواصل مساعيه لتعزيز حضور اللعبة وتوسيع قاعدتها الجماهيرية عالميًا.

وتقام البطولة وفق نظام خروج المغلوب (Single Elimination) عبر أربع مراحل تمتد على مدار العام، وصولًا إلى النهائيات الكبرى التي تحتضنها العاصمة السعودية الرياض في عرض ضخم يقام يوم السبت 20 ديسمبر المقبل، حيث سيتوج أربعة فائزين بلقب “WBC Grand Prix” عن كل فئة من الفئات الأربع المعتمدة في البطولة، وهي: وزن الريشة، والوزن الخفيف الفائق، والوزن المتوسط، والوزن الثقيل.

وتبدأ المرحلة الأولى من البطولة في الفترة ما بين الخميس المقبل الموافق 17 إلى الأحد الموافق 20 من شهر أبريل الجاري، وتتضمن 64 نزالًا موزعة على الفئات الأربع ستقام على المسرح العالمي (سوبر جلوب) في منطقة الاستديو بـ”بوليفارد سيتي” وسيكون الحضور فيها مجاناً للجمهور من خلال الحصول على التذاكر عبر تطبيق “ويبوك”.

أما المرحلة الثانية فتقام بين 20 و22 أبريل الجاري، وتشهد إقامة 32 نزالًا. وتليها المرحلة الثالثة يومي 15 و16 أغسطس وتتضمن 16 نزالًا. ثم المرحلة الرابعة في 18 أكتوبر، وتضم 8 نزالات تمهيدًا للنهائيات الكبرى التي ستشهد إقامة 4 نزالات حاسمة لحسم ألقاب الفئات الأربعة.

وتعد البطولة التي تتكون مراحلها التمهيدية من 6 جولات فيما ستكون نهائياتها من 8 جولات، حدثًا فريدًا من نوعه من حيث التنظيم التي تم اعتمادها من قبل المجلس العالمي للملاكمة لرفع جودة المنافسات وتقليل فرص الجدل التحكيمي.

وكان أعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ عن إطلاق “موسم الرياض” ومجلس الملاكمة العالمي (WBC) البطولة، في ديسمبر الماضي. وقال في تصريح له :” إن هذا التعاون مع مجلس الملاكمة العالمي (WBC) يمثل فرصة رائعة للملاكمين الشباب الطموحين لعرض مواهبهم على الساحة العالمية، حيث نظم موسم الرياض أكبر النزالات في العالم، ونؤمن أن بطولة الجائزة الكبرى للملاكمة ستسهم بشكل كبير في تطوير الجيل القادم من الملاكمين الموهوبين”.

الجدير بالذكر أن هذه البطولة الكبرى تسلط الضوء على المواهب الشابة في الملاكمة، وتفتح الباب أمام مجموعة من أبرز الأسماء الصاعدة لخوض غمار بطولة عالمية تمنحهم فرصة التميز تحت مظلة منظمة عريقة مثل WBC، وتحت أنظار جمهور عالمي واسع النطاق.

وتأتي استضافة الرياض للنهائيات تأكيدًا على مكانة المملكة العربية السعودية المتنامية في استضافة الأحداث العالمية، ومواصلة لدورها الريادي لترسيخ دورها كمركز عالمي للفعاليات الكبرى والبطولات الدولية.

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وتُعد بطولة WBC Grand Prix أحد أبرز مشاريع الملاكمة العالمية لهذا العام، إذ تمثل مزيجًا فريدًا من الاحترافية والتطوير، سواء على مستوى التنظيم أو جودة المنافسين، وسط ترقب عالمي لما ستسفر عنه النزالات من مواهب جديدة قد تكون من نجوم المستقبل في عالم الملاكمة.