شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاده.. صانع النجوم ومبدع الموسيقى التصويرية حسن أبو السعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوافق اليوم ذكرى ميلاد الموسيقار الكبير الراحل حسن أبو السعود، أحد أهم الموسيقيين في مصر والعالم العربي، والذي ساهمت ألحانه في إطلاق نجومية عدد كبير من المطربين، وترك بصمة لا تُنسى في عالم الغناء والموسيقى التصويرية.



حسن أبو السعود وشيرين عبد الوهاب

امتلك أبو السعود قدرة استثنائية على تقديم ألوان موسيقية متنوعة، وجمع بين الطرب الشعبي والكلاسيكي والشبابي، ليشكل موسيقيا عبر أجيال متعددة.



حسن أبو السعود



حسن أبو السعود

من أبرز إنجازاته، تعاونه مع نجم الأغنية الشعبية الراحل أحمد عدوية في واحدة من أشهر أغانيه "يا بنت السلطان"، والتي لا تزال حاضرة في وجدان الجمهور حتى اليوم، كما كان وراء الانطلاقة الأولى للنجم تامر حسني من خلال أغنيته الأولى "حبيب وأنت بعيد"، التي كانت آخر ما لحن أبو السعود قبل وفاته.

وتنوعت بصماته الغنائية مع كبار نجوم الوطن العربي، فقدم للنجم راغب علامة أغنية باللهجة المصرية بعنوان "أسف حبيبتي"، لراغب علامة من كلمات بهاء الدين محمد، وغنى له هاني شاكر أغنية "لو بتحب"، وشيرين عبد الوهاب أغنية "متجرحنيش"، كما لحن لـبهاء سلطان "ياللي ماشي"، و"متسأليش" للنجم محمد الحلو.

وبجانب الألحان الغنائية، كان أبو السعود أيقونة في الموسيقى التصويرية للسينما المصرية، حيث أبدع في أعمال خالدة مثل: العار، الكيف، شادر السمك، سلام يا صاحبي، البيضة والحجر، حنفي الأبهة، وزير في الجبس، وأربعة في مهمة رسمية، وغيرها من الأفلام التي ما زالت موسيقاها تعيش في ذاكرة المشاهدين.