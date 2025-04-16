شكرا لقرائتكم خبر عن محمد دياب عن ترشيح فيلمه عيد ميلاد فى مهرجان ترايبكا بنيويورك: الأقرب لقلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المخرج محمد دياب على مشاركة متابعيه بصور من فيلم "عيد ميلاد" عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، للاحتفاء بترشيحه في مهرجان ترايبكا بنيويورك، وكتب: "فخور باختيار فيلم (عيد ميلاد) تأليف وإخراج سارة جوهر في مهرجان ترايبكا بنيويورك، من أكتر الأعمال اللي شاركت في تأليفها قربا لقلبي".



بوستر العمل



البوستر



صورة من المسلسل

وسبق وأكد المخرج محمد دياب خلال الجلسة النقاشية عن مسلسل "مون نايت" التى أقيمت في مهرجان الجونة السينمائى بدورته السابعة، أن ترشيحاته لصناع الأعمال المصريين للمشاركة فى عمله مع مارفل كانت دائمًا أفضل من البديل الأجنبي، وأن المونتير أحمد حافظ ومصممة الملابس ريم العدل استحقا هذه الفرصة، مشيرًا إلى أن ريم العدل كان دورها مهما لتحديد هوية الملابس المصرية في إحدى حلقات العمل.

وقال المونتير أحمد حافظ: "فرحت جدًا لما كلمنى محمد دياب وقالى إنه رشحنى لعمل مع مارفل ومكنتش مصدق، وقلت وقتها إن ده حاجة حلوة ولكن كنت على يقين أنه لن يتم اختيارى للمشروع خصوصًا أنه كان مرشح اثنين مونتيرين كبار، وأيضًا أن اللغة الإنجليزية ليست قوية بالنسبة لى، ولا بد من شكر محمد دياب على ترشيحي واختيارى لهذا المشروع، وعملت فيه على حلقتين فقط استغرقوا عامين كاملين".