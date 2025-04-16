شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شطبها من نقابة الفنانين السوريين.. سلاف فواخرجي تحتفل برأس السنة الأزيدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة السورية سلاف فواخرجي برأس السنة الأزيدية، عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك، ونشرت صوراً من الاحتفالات وكتبت: "كل عام والكل بخير ومحبة وسلام، بمناسبة عيد رأس السنة الأزيدية".



بوست سلاف فواخرجي

وأصدرت نقابة الفنانين السوريين قرارا بشطب الفنانة سلاف فواخرجي، وقالت نقابة الفنانين السوريين فى بيانها: "إن سبب شطب سلاف فواخرجي يعود لإصرارها على إنكار جرائم بشار الأسد، وتنكرها لآلام الشعب السوري".

وكانت الفنانة السورية سلاف فواخرجي تصدرت محركات البحث جوجل على مواقع السوشيال ميديا والإلكترونية وأثارت الجدل خلال الساعات الماضية بعد تصريحاتها عن مصر، بالإضافة إلى ردها على شائعات هروبها إلى فرنسا، وطلب اللجوء السياسي، والذي أثار غضبها واستيائها ما جعلها تخرج عن صمتها وترد لتكشف حقيقة الأمر.