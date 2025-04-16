شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة الفنانة علياء صبحى وابنتها من حادث مروع فى التجمع الخامس (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت الفنانة علياء صبحي لحادث سير مروع مساء أمس أثناء تواجدها برفقة ابنتها وصديقتها في منطقة التجمع الخامس، وذلك عقب تناولهما العشاء في أحد المطاعم الشهيرة بالمنطقة.

وبحسب شهود عيان، كانت الفنانة تقف بسيارتها في وضع الانتظار دون أي حركة، عندما اصطدم بها بلدوزر بشكل مفاجئ، مما أسفر عن تحطم السيارة بالكامل. وعلى الفور، تم نقل علياء صبحي وابنتها وصديقتها إلى أحد المستشفيات بالتجمع الخامس لتلقى الإسعافات اللازمة، وقد تبين أن حالتهن مستقرة، مع وجود بعض الإصابات الطفيفة وأصيبت علياء بارتجاج في المخ وما زالت تحت الملاحظة بالمستشفى.

وأكد مصدر مقرب من الفنانة أن الحادث كان صدمة كبيرة لها، خاصة أنه وقع دون أي إنذار وهي داخل سيارتها المتوقفة، إلا أنها أعربت عن امتنانها للنجاة دون خسائر جسيمة، مشيرة إلى أن العناية الإلهية أنقذتها وابنتها من كارثة محققة.



نجاة الفنانة علياء صبحي



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