شكرا لقرائتكم خبر عن مسار إجباري يحتفل بالعرض الخاص لفيلم أمير الشناوى الوثائقى "ما بقتش أخاف" والان مع تفاصيل الخبر

احتفل فريق مسار إجباري بالعرض الخاص لفيلم المخرج أمير الشناوي "مابقتش أخاف" وهو فيلم وثائقي يحتفي بعشرين عامًا من الصداقة والموسيقى مع مسار إجباري.

وشهد العرض حضور المخرج أمير الشناوي، وأعضاء فريق مسار إجباري أيمن مسعود وهاني الدقاق ومحمود صيام وأحمد حافظ وتامر عطا الله وعدد من صناع السينما، منهم المخرجة نادين خان، المخرج عادل أديب وابنته أميرة أديب والمنتجة آية دوارة والمنتج معتز عبد الوهاب.

ويأتي الفيلم احتفالاً بمرور عقدين من الزمن على تأسيس فرقة مسار إجباري، فرقة الروك المصرية الشهيرة، والفيلم يتتبع رحلة الفرقة الشخصية والموسيقية خلال فترة يختلط فيها عدم اليقين بالشغف، حيث يعملون على أحدث ألبوماتهم المقرر إصداره في أوائل عام 2025.

يقدّم الوثائقي نظرة غير مفلترة وحميمية على عملية صناعة "مسار إجباري" لأغانيهم، وعليهم كأفراد. كل ذلك أثناء خوضهم مرحلة انفصال محتمل. يصور الفيلم بصراحة صراعات الفنانين الفردية والجهد الجماعي المطلوب لخلق كل أغنية. تدور أحداث الفيلم بين ستوديو الفرقة بالقاهرة وسيدي حنيش، ودبي.

مسار إجباري هي فرقة روك مصرية رائدة أسرت الجماهير منذ تشكيلها عام 2005. تشتهر الفرقة بكلمات أغانيها القوية ومزجها الفريد بين موسيقى الروك والجاز والموسيقى الشرقية، وتتناول الفرقة القضايا الاجتماعية والثقافية بصوت متميز ومحبب. وتعكس فرقة مسار إجباري باسمها، النضالات اليومية وتطلعات الناس العاديين، مما يجعل موسيقاهم تزداد بريقًا مع مرور السنين، أصبحت الفرقة على مر السنين حجر الزاوية في المشهد الموسيقي المصري المستقل، وحازت على إشادة واسعة النطاق محلياً وعالمياً ومنذ بداياتها الأولى، قامت الفرقة بجولات واسعة النطاق في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا وأفريقيا والشرق الأوسط، حيث قدمت عروضها في الفعاليات والمهرجانات الكبرى.



مسار إجباري يحتفل بالعرض الخاص لفيلم أمير الشناوي الوثائقي ما بقتش أخاف



العرض الخاص لفيلم أمير الشناوي الوثائقي ما بقتش أخاف



مسار إجباري يحتفل بالعرض الخاص لفيلم أمير الشناوي الوثائقي



مسار إجباري يحتفل بالعرض الخاص لفيلم أمير الشناوي



مسار إجباري يحتفل بالعرض الخاص لفيلم أمير الشناوي الوثائقي ما بقتش أخاف



مسار إجباري يحتفل بالعرض الخاص لفيلم أمير الشناوي الوثائقي ما بقتش أخاف