فلكلوريتا تحتفل مع أهالى أسيوط بالعيد القومى للمحافظة بأغانى من التراث

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القاهرة - سامية سيد - تشارك فرقة فلكلوريتا للتراث المصري في احتفالات العيد القومي الـ 226 لمحافظة أسيوط المنتظر إقامتها في استاد أسيوط الجمعة المقبل الموافق 18 أبريل، ويشهدها اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط وعدد من قيادات المحافظة.

ويقول الفنان أحمد سكران، مؤسس وقائد الفرقة أن فلكلوريتا، سعيد بمشاركة أهالي أسيوط الاحتفال بعيد المحافظة القومي ومشاركة فنها معهم، كما تم الإعداد لتقديم أغنية جديدة خصيصا عن المحافظة وبمناسبة الاحتفال بهذا الحدث، من كلمات مخرج الحفل محمد جمعة ولحنها الفنان المعروف حجازي متقال باسم أسيوط، مضيفا أن البرنامج يتضمن أيضا عددا من الأغاني المرتبطة بالتراث والفلكلور الصعيدي.

تمزج فرقة فلكلوريتا في عملها بين الفن والفلكلور المصري الأصيل والآلات الموسيقية الحديثة، وتعتمد بشكل أساسي على فريق أغلبه من النساء يقمن بالغناء والعزف على الطبلة والبيركشن وبعضهن يرقصن أيضا التنورة التراثية، ويصاحبهم عازفين للآلات المصرية الأصيلة مثل الكولة والمزمار والربابة، إلى جانب الآلات الأحدث مثل الأورج والدرامز والباص جيتار، واجتمعوا جميعا على حب الفلكلور.

ويتضمن برنامج الفرقة في احتفالية العيد القومي عددا من الأغنيات الفلكلورية الصعيدية، منها ياما دقت على الراس طبول وأه يا لالالي يا عينى يا لالالي ومربعات ابن عروس، إلى جانب أغنيات ميتا أشوفك كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدي، وسلم على كلمات أبو السعود الإبياري، وألحان من التراث الصعيدي برؤية عبد الحليم نويرة وعلى حسب وداد قلبي كلمات صلاح أبو سالم وألحان بليغ حمدي ويابو اللابايش كلمات عبد الرحمن الابنودي وألحان بليغ حمدي وخالي البيه كلمات صلاح جاهين وألحان عمار الشريعي.

فلكلوريتا هي فكرة الفنان أحمد سكران وأسسها كفرقة موسيقية غنائية مع بداية عام 2024 بالتعاون مع مجموعة من الأصدقاء يجمعهم الاهتمام بالموسيقى والفلكلور والتراث الشعبي المصري، واستطاعت الفرقة خلال عام واحد فقط أن تجتذب الجمهور من كل الأعمار بأسلوبها الذي يمزج الفلكلور وصوت الآلات الموسيقية الحديثة.

تسعى الفرقة للمساهمة في إعادة إحياء التراث الموسيقي الأصيل والمحافظة عليه، وقدمت عدد كبير من الحفلات والكثير من الحفلات في أكبر الفنادق واحتفالات الشركات والأفراح، بالإضافة إلى حفلات في مواقع ثقافية مهمة في القاهرة وعدد من محافظات مصر منها مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، ومكتبة الإسكندرية وقصر المانسترلي بالقاهرة وقبة الغوري وقصر الأمير طاز والمركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة، بالإضافة إلى المشاركة في العيد القومي لمحافظة الدقهلية وغيرها.

يذكر أن احتفالية العيد القومي لمحافظة أسيوط تشهد أيضا مشاركة عدد من مواهب المحافظة في تقديم مجموعة من الأغنيات تحت قيادة المايسترو اللبناني المصري المعروف سليم سحاب الذى شارك كذلك في اختبارات اختيار هذه المواهب، وترعى الحفل شركة طايل جروب وملاهي فوفوزلا بارك وشركة حياة سيتي أسيوط الجديدة.



فلكلوريتا تحتفل مع أهالي أسيوط بالعيد القومي للمحافظة بأغاني من التراث



فلكلوريتا تحتفل مع أهالي أسيوط بالعيد القومي للمحافظة بأغاني من التراث