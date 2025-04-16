شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى القاهرة الدولى للحكى يكرم سيد رجب وشريف دسوقى والان مع تفاصيل الخبر

كرّم ملتقى القاهرة الدولى للحكى برئاسة الفنان عادل حسان، خلال حفل افتتاح دورته الأولى دورة الفنان حسن الجرتلي، والذي أقيم اليوم بالمسرح القومي، الفنان الكبير شريف دسوقي، والفنان الكبير سيد رجب.

وأكد كل من الفنان شريف دسوقي والفنان سيد رجب سعادتهما بهذا التكريم، ودعا شريف دسوقي الحضور لحضور عرضه المشارك به في الملتقى يوم السبت القادم، أما الفنان سيد رجب فأبدى سعادته بأن تلك الدورة هي دورة الفنان حسن الجرتلي، حيث قال: "حسن الجرتلي هو أول من علمني المسرح وأعطاني الثقة كي أحكي، وكي أقف على المسرح".

وحرص عدد من الفنانين على حضور حفل الافتتاح، منهم الفنان سيد رجب، والفنان شريف دسوقي، والفنان صبري فواز، والفنان سامح يسري، والمخرج ناصر عبد المنعم، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الأسبق، والفنان هشام عطوة رئيس البيت الفني للمسرح.

ويهدف الملتقى إلى التعاون مع المدارس والجامعات لتنظيم عروض فنية خاصة بفن الحكي، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب في هذا المجال، مع التركيز على تطوير مهارات الأطفال الموهوبين وتقديمهم في عروض خاصة بهم.

يُذكر أن مجلس أمناء ملتقى القاهرة للحكي تترأسه الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة الأسبق، ويضم في عضويته: السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة الأسبق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي، النائب أحمد حلمي الشريف، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "جيل المستقبل"، الشاعر الكبير جمال بخيت، الدكتورة هبة السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "أهل مصر"، الدكتور محمد فتحي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "اسمعونا"، وأمين عام مجلس الأمناء: المخرج المسرحي عادل حسان، رئيس الملتقى، الفنانة منى سليمان، مدير "وصلة للفنون" والمدير التنفيذي، الفنان محمد عبد الفتاح (كالا)، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "بيت الحواديت" والمدير الفن.