شكرا لقرائتكم خبر عن أنوشكا فى ذكرى ميلاد عمار الشريعى: هو الغائب الحاضر بقوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة أنوشكا، خلال احتفالية دار الأوبرا بذكرى ميلاد الموسيقار الراحل عمار الشريعي، إنها تعتبره "الغائب الحاضر" بقوة، مشيرة إلى أنها كانت قد أعدّت كلمات كثيرة لتقولها خلال الحفل، لكنها، وبمجرد وصولها إلى قاعة المسرح الصغير بدار الأوبرا ورؤيتها لصورته على خلفية المسرح، نسيت كل شيء، وكأن الكلام "طار" منها.

كما استرجعت ذكرياتها معه، وكيف كانت تلجأ إليه في أوقات الشدة التي كانت تمر بها، مشبهة إياه بوالدها وأخيها في نفس الوقت، لما كان يمثله من دعم واحتواء.

وأعربت عن سعادتها البالغة بالمشاركة في هذه الاحتفالية، موجّهة الشكر لكل من ساهم في تنظيمها، وكل من دعاها للحضور والمشاركة.