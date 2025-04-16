شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس عبد الدايم فى افتتاح ملتقى الحكى: لم أتردد لحظة لمشاركة الشباب فى هذا الحلم والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزيرة الثقافة السابقة الدكتورة إيناس عبد الدايم، خلال حفل افتتاح ملتقى القاهرة الدولي للحكي، دورة الفنان حسن الجرتلي، والذي يرأسه الفنان عادل حسان: "تحياتي من القاهرة عاصمة الفن والثقافة، من بين عشرات الأحداث أرحب بكم اليوم من حدث فريد من نوعه، فهو حلم تشكل في وجدان الشباب المبدع البسيط، بالحلم استعدنا مكانة فن الحكي، هذا الفن الذي يمارسه الأمهات والحداد والسير منذ زمن، ولسبب ما قرر هؤلاء الشباب أن يشاركوني حلمهم، وأن نتقاسم الحلم، أعترف أن قرار الموافقة كان الأسهل على الإطلاق".

وكان قد بدأ منذ قليل حفل افتتاح الدورة الأولى من ملتقى القاهرة الدولي للحكي، دورة الفنان حسن الجرتلي، برئاسة الفنان عادل حسان. وحرص عدد من الفنانين على حضور حفل الافتتاح، منهم الفنان سيد رجب، والفنان شريف دسوقي، والفنان صبري فواز، والفنان سامح يسري، والمخرج ناصر عبد المنعم، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الأسبق، والفنان هشام عطوة رئيس البيت الفني للمسرح.

ويهدف الملتقى إلى التعاون مع المدارس والجامعات لتنظيم عروض فنية خاصة بفن الحكي، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب في هذا المجال، مع التركيز على تطوير مهارات الأطفال الموهوبين وتقديمهم في عروض خاصة بهم.

يُذكر أن مجلس أمناء ملتقى القاهرة للحكي تترأسه الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة الأسبق، ويضم في عضويته: السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة الأسبق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي، النائب أحمد حلمي الشريف، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "جيل المستقبل"، الشاعر الكبير جمال بخيت، الدكتورة هبة السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "أهل مصر"، الدكتور محمد فتحي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "اسمعونا"، وأمين عام مجلس الأمناء: المخرج المسرحي عادل حسان، رئيس الملتقى، الفنانة منى سليمان، مدير "وصلة للفنون" والمدير التنفيذي، الفنان محمد عبد الفتاح (كالا)، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "بيت الحواديت" والمدير الفن.