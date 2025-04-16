أصالة تتحدث عن علاقتها بزوجها فائق حسن: يعاملني كابنته

أصالة تتحدث عن زوجها

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أبريل 2025 10:19 مساءً - تعيش الفنانةحالة من السعادة والاستقرار برفقة زوجها الشاعر العراقي، وتستغل كلّ فرصة ظهور لها لتؤكد على قوة العلاقة بينهما.تحدثت الفنانة أصالة عن علاقتها بزوجها في أحدث ظهور لها؛ خلال مقطع مصور مؤكدةً أن هذه العلاقة تشبه علاقة الأب بابنته. وقالت عنه: "هو بيتعب معايا تعب الأب وبنته، وبحب هذا الحنان، وزوجي غامرني بالحنان والطيبة والكرامة، وكتر ألف خيره".تفاعل محبو أصالة مع هذا المقطع وتمنَّوا لها مزيداً من الاستقرار والسعادة برفقة عائلتها؛ خاصة وأنه معروف عنها ارتباطها القوي بعائلتها.

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ألبوم أصالة الجديد

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يشار إلى أنانتهت من تسجيل ألبومها بالكامل؛ تمهيداً لطرحه خلال أسابيع قليلة. ويضم 11 أغنية تقريباً، منها أغنية تحمل اسم "أنا هنساك"، تتعاون فيها مع الشاعر أحمد المالكي لأول مرة، وهي من ألحان محمد عبد المجيد، وتوزيع هشام البنا.كما تتعاون مع "مدين" في أغنية جديدة أيضاً، والذي أبدى حماسه لتلك التجرِبة؛ قائلاً عبْر حسابه على "فيسبوك": "الفنانة الكبيرة وأختي الغالية صولا. بيننا نجاحات كبيرة وكتيرة، وكل ألبوم يكون بالنسبة لي تحدياً جديداً، إني أعمل حاجة تليق بغلاوتها عندي وبصوتها اللي بموت فيه، وتليق كمان بجمهورها الكبير. والمرة دي فيه أغنية مستنيها تنزل جداً عشان أشوف رد فعلكم وأستنى رأيكم".ويتضمن الألبوم أغنية تحمل اسم "كلام فارغ"، من كلمات منة عدلي القيعي، والتي نشرت صوراً تجمعها مع صُنّاع الأغنية، وعلقت عليها بقولها: "شوف لما أغنية تبقى ألحان تامر عاشور، وتوزيع فهد، وغناء صولا. يا ساتر".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»