أصالة تتحدث عن علاقتها بزوجها فائق حسن: يعاملني كابنته

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أبريل 2025 10:19 مساءً - تعيش الفنانة أصالة حالة من السعادة والاستقرار برفقة زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، وتستغل كلّ فرصة ظهور لها لتؤكد على قوة العلاقة بينهما.
تفاعل محبو أصالة مع هذا المقطع وتمنَّوا لها مزيداً من الاستقرار والسعادة برفقة عائلتها؛ خاصة وأنه معروف عنها ارتباطها القوي بعائلتها.
كما تتعاون مع "مدين" في أغنية جديدة أيضاً، والذي أبدى حماسه لتلك التجرِبة؛ قائلاً عبْر حسابه على "فيسبوك": "الفنانة الكبيرة وأختي الغالية صولا. بيننا نجاحات كبيرة وكتيرة، وكل ألبوم يكون بالنسبة لي تحدياً جديداً، إني أعمل حاجة تليق بغلاوتها عندي وبصوتها اللي بموت فيه، وتليق كمان بجمهورها الكبير. والمرة دي فيه أغنية مستنيها تنزل جداً عشان أشوف رد فعلكم وأستنى رأيكم".
ويتضمن الألبوم أغنية تحمل اسم "كلام فارغ"، من كلمات منة عدلي القيعي، والتي نشرت صوراً تجمعها مع صُنّاع الأغنية، وعلقت عليها بقولها: "شوف لما أغنية تبقى ألحان تامر عاشور، وتوزيع فهد، وغناء صولا. يا ساتر".
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أصالة تتحدث عن زوجهاتحدثت الفنانة أصالة عن علاقتها بزوجها في أحدث ظهور لها؛ خلال مقطع مصور مؤكدةً أن هذه العلاقة تشبه علاقة الأب بابنته. وقالت عنه: "هو بيتعب معايا تعب الأب وبنته، وبحب هذا الحنان، وزوجي غامرني بالحنان والطيبة والكرامة، وكتر ألف خيره".
تفاعل محبو أصالة مع هذا المقطع وتمنَّوا لها مزيداً من الاستقرار والسعادة برفقة عائلتها؛ خاصة وأنه معروف عنها ارتباطها القوي بعائلتها.
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ألبوم أصالة الجديديشار إلى أن أصالة انتهت من تسجيل ألبومها بالكامل؛ تمهيداً لطرحه خلال أسابيع قليلة. ويضم 11 أغنية تقريباً، منها أغنية تحمل اسم "أنا هنساك"، تتعاون فيها مع الشاعر أحمد المالكي لأول مرة، وهي من ألحان محمد عبد المجيد، وتوزيع هشام البنا.
https://www.instagram.com/p/DIbLGSBNdyW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DIbLGSBNdyW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DIbLGSBNdyW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
كما تتعاون مع "مدين" في أغنية جديدة أيضاً، والذي أبدى حماسه لتلك التجرِبة؛ قائلاً عبْر حسابه على "فيسبوك": "الفنانة الكبيرة وأختي الغالية صولا. بيننا نجاحات كبيرة وكتيرة، وكل ألبوم يكون بالنسبة لي تحدياً جديداً، إني أعمل حاجة تليق بغلاوتها عندي وبصوتها اللي بموت فيه، وتليق كمان بجمهورها الكبير. والمرة دي فيه أغنية مستنيها تنزل جداً عشان أشوف رد فعلكم وأستنى رأيكم".
ويتضمن الألبوم أغنية تحمل اسم "كلام فارغ"، من كلمات منة عدلي القيعي، والتي نشرت صوراً تجمعها مع صُنّاع الأغنية، وعلقت عليها بقولها: "شوف لما أغنية تبقى ألحان تامر عاشور، وتوزيع فهد، وغناء صولا. يا ساتر".
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»