مارتن لورانس في يوم ميلاده الستين: أستمتع بثمار عملي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أبريل 2025 10:19 مساءً - سنوات طويلة قضاها الممثل العالمي مارتن لورانس Martin Lawrence في تجسيد شخصيات كوميدية، في أفلام كوميدية أيقونية، أحبها الجمهور كثيراً، استطاعت أن تترك بصمة قوية في عالم الكوميديا، ومن أشهرها "Big Momma's House 2" و"national security"و"bad boys" بأجزائه الأربعة، واليوم يُتم لورانس عامه الـ 60.

مارتن لورانس يُتم عامه الـ 60

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وبمناسبة يوم ميلادالـ 60، صرح لمجلة People عما يشعر به في هذا السن المميز، وما تعلمه بعد هذه السنوات الطويلة، وقال: "أستمتع بلحظاتي السعيدة جيداً، وأفتخر بمسيرتي الفنية الحافلة".

وتابع: "لقد وصلتُ إلى هذه المرحلة الآن، وفعلتُ كل شيء كنت أريده. حققت أشياء كثيرة في مسيرتي المهنية وحياتي، وكل شيء".

وأضاف: "الآن، كل ما يهمني هو الاستمتاع بثمار جهدي، وفعل ما أريد، ونشر الحب".

ويستعد لورانس لعرض فيلمه الجديد "Sneaks"، ويشارك في بطولته أيضاً أنتوني ماكي، وريك ورودريغيز، وسواي لي، وكلوي بيلي، وماسي غراي، وإيلا ماي، وماسترد، ورودي ريتش، وكوافو، ولورانس فيشبورن، وغيرهم من النجوم.

يتمحور الفيلم حول قصة تاي (ماكي) وشقيقته ماكسين (بيلي)، ويتناول الفيلم مواضيع تخص الأخوة والترابط، وهي عناصر يقول لورانس إنها تُضفي طابعاً عائلياً مميزاً على الفيلم، وسوف يُحبه أطفاله.

وقال أيضاً عن الفيلم: "يستطيع الجميع مشاهدة فيلم "Sneaks"، ويمكن للأطفال الاستمتاع به مع والديهم، ويمكنهم مشاهدته أكثر من مرة. إنه فيلم ممتع حقاً".

ولدى لورانس ثلاث بنات؛ ياسمين، 29عاماً، وإيانا، 24عاماً، وأمارا، 22عاماً، وأشار إلى أنهم يحبون جميع أعماله، وأنه لأجلهم يحاول الموازنة في أفلامه بين حسه الفكاهي العفوي الشهير والمشاريع العائلية الممتعة.

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مارتن لورانس وويل سميث في عرض أحدث أجزاء Bad Boys في الرياض

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منذ عام تقريباً، سافرMartin Lawrence لحضور العرض الأول لفيلمفي العاصمة السعودية الرياض، بصحبة النجم العالمي ويل سميث، اللذين ظهرا في حالة من السعادة وسط الجمهور الذي حرص على حضور العرض الأول للفيلم في السعودية.

تدور أحداث فيلم "Bad Boys 4" استكمالاً لأحداث الجزء الثالث من الفيلم، حينما يظهر تهديد جديد من بعض الأفراد بولاية ميامي، مما يجعل الشرطة تتدخل لفرض الأمن، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا والأكشن.

بينما تدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم حول ماركوس بورنيت الذي أصبح مفتش شرطة ومايك لوري في أزمة منتصف العمر، ويجتمع الثنائي مرة أخرى؛ حيث يقوم مرتزق ألباني، قتلوا شقيقه من قبل بعرض مكافأة كبيرة في حال قيامهم بمهمة محددة.

وكان الجزء الأول منه صدر في العام 1995 بينما صدر الجزء الثاني في العام 2003.



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