قائمة أبطال فيلم رامز جلال الجديد بيج رامي.. وهذا موعد عرضه

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أبريل 2025 10:19 مساءً - استقر الفنان رامز جلال على "بيج رامي" اسماً لفيلمه الجديد الذي بدأ تصويره مؤخراً من أجل طرحه في دور السينما خلال موسم صيف 2025 السينمائي، ليسجل رامز عودته بهذا الفيلم إلى المنافسات السينمائية بعد غيابه العام الماضي، حيث كان آخر تواجد له خلال فيلم "أخي فوق الشجرة" الذي تم عرضه في يناير 2023.
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أبطال فيلم "بيج رامي"انتهى القائمون على فيلم "بيج رامي" من التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة إلى جانب رامز جلال حيث تضم قائمة الأبطال كل من: محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ وهدى الإتربى، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، والفيلم من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبري.
رامز جلال ومحمد عبد الرحمن وتعاون للمرة الثانية في السينمافيلم "بيج رامي" يجمع بين رامز جلال ومحمد عبد الرحمن "توتا" للمرة الثانية في السينما بعد فيلم "سبع البرمبة" الذي تم عرضه عام 2019، فيما يتخلى رامز جلال عن مؤلف أفلامه المفضل لؤي السيد في هذا العام بعدما قدم معظم أفلامه والتي جاءت كالتالي: "أخي فوق الشجرة" عام 2023، "أحمد نوتردام" عام 2021، "سبع البرمبة" 2019، "رغدة متوحشة" عام 2018، "كنغر حبنا" عام 2016، "مراتي وزوجتي" عام 2014 و"غش الزوجية" عام 2012.
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"أخي فوق الشجرة" آخر أفلام رامز جلالرامز جلال قدم آخر أفلامه "أخي فوق الشجرة" وشارك بجانبه في بطولته كل من: نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، ويزو، إسلام إبراهيم، ياسمين رحمي، وائل العوني، ميريت عمر الحريري حمد فتحي أبو الريش، عبد الباسط حمودة بشخصيته الحقيقية، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.
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رامز جلال في رمضان 2025رامز جلال استمر خلال رمضان الماضي 2025 في تقديم نوعية برامج المقالب الشهيرة به عبر "رامز ايلون ماسك"، والذي اعتمد على ايهام ضيوفه أنهم يشاركون في برنامج مسابقات مع نوال الزغبي ومحمد نور، إلى أن يظهر رامز ويفاجئهم بمقالب صاعقة، ومن أبرز الضيوف الذى استضافهم هذا العام، أحمد العوضي، أحمد فهمي، زينة، إمام عاشور، مصطفى غريب، ريم مصطفى، حسام حبيب، محمد رجب، بسمة بوسيل وآخرون.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».