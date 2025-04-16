من أحمد حلمي لـ كندة علوش.. تكريمات مميزة للنجوم في المحافل الفنية خلال 2025

تكريمات المشاهير ما بين هوليوود للفيلم العربي ومهرجان جمعية الفيلم

أحمد حلمي

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محمد كريم

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دياموند أبو عبود

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أبريل 2025 10:19 مساءً - حظي عدد من نجوم ومشاهير الوسط الفني، بتكريمات خاصة ومميزة عن مجمل أعمالهم الفنية التي قدموها وحققت نجاحات كبيرة، وذلك من قبل الفعاليات والمهرجانات الفنية التي أقيمت خلال هذا العام 2025، أو المنتظر انطلاق فعاليتها خلال الأيام القليلة القادمة، ومن خلال هذا التقرير سوف نستعرض أبرز أسماء هؤلاء النجوم.احتفى النجم أحمد حلمي بالتكريم الذي حظي به، خلال فعاليات الدورة الرابعة بـوالتي انتهت فعاليتها يوم 13 أبريل الماضي؛ إذ تم تكريم "حلمي" عن مجمل أعماله الفنية الناجحة، هذا الأمر دفعه لتوجيه رسالة شكر لكل القائمين على هذا المهرجان، عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام"؛ إذ نشر مقطع فيديو قصيراً تضمن لقطات من تكريمه على مسرح المهرجان، معلقاً: "شكراً جزيلاً مهرجان هوليوود السينمائي على تكريمي في دورته الرابعة ومزيد من النجاح والتألق".كما تم تكريم الفنانأيضاً، في حفل الدورة الرابعة لـ، بجائزة خاصة من مجلس الشيوخ الأمريكي لولاية كاليفورنيا وسط حفاوة كبيرة من الحاضرين، بصفته نجماً عربياً استطاع النجاح والدخول لهوليوود بعدة أفلام ناجحة.وعبّر كريم عن سعادته الكبيرة بهذه اللحظة، مؤكداً أن التكريم يحمل طابعاً خاصاً بالنسبة له، خاصة كونه جاء من مهرجان دولي يُقام خارج الوطن.

كما فازت أيضاً النجمة اللبنانية دياموند أبو عبود بجائزة أفضل ممثلة لعام 2025، وذلك عن دورها في فيلم "أرزة"، ضمن فعاليات مهرجان هوليوود للفيلم العربي.

وعبرت دياموند أبو عبود، عن سعادتها بهذه الجائزة، موجهة رسالة شكر لكل القائمين على هذا المهرجان، وذلك عبر خاصية الـ"ستوري" التابعة لحسابها الرسمي على "إنستغرام"؛ إذ نشرت صورة لتكريمها مكتوباً عليها: "شكراً جزيلاً مهرجان هوليوود للفيلم العربي".

تكريم دياموند أبو عبود- الصورة عبر خاصية الـ ستوري التابعة لحسابها على إنستغرام

منى زكي

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أما النجمةففازت بجائزة الامتياز في التمثيل عن دورها في فيلم ""، من مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية في دورته الـ51.وعبرت "منى" عن سعادتها الكبيرة بهذا التكريم؛ إذ قالت من خلال منشور لها عبر صفحتها على "إنستغرام": "فخورة وممتنة جداً لمنحي جائزة الامتياز في التمثيل من مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية".الجدير بالذكر، أن صناع فيلم "رحلة 404 " كان لهم نصيب أيضاً من جوائز مهرجان جمعية الفيلم؛ حيث فاز المخرج هاني خليفة بجائزة أحسن إخراج، أما السيناريست محمد رجاء فقد حصد جائزة أحسن سيناريو عن الفيلم ذاته، كما نال الفنان محمد داخلي، جائزة أحسن تصميم أفيش.

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تكريمات وجوائز أخرى تنتظرها هؤلاء النجمات

ريهام عبد الغفور

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كندة علوش

أما النجمة ريهام عبد الغفور فستكرم في النسخة الـ 11 من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، وذلك في حفل الافتتاح يوم 27 أبريل المقبل وذلك على مسرح أوبرا "سيد درويش"؛ حيث يتم منحها جائزة "هيباتيا" الذهبية للإبداع، تقديراً لمسيرتها الفنية المميزة التي قدمتها على مدار الـ 25 عاماً.وشارك عدد من النجوم ولاسيما المقربين من "ريهام" في الوسط الفن، فرحتها، من خلال تفاعلهم بمجموعة من الرسوم التعبيرية جاءت على هيئة قلوب حمراء، مع منشور ريهام عبد الغفور الذي أعلنت من خلاله عن تكريمها في هذا المهرجان، وكان من بين هؤلاء شيماء سيف وأحمد زاهر، أما الفنانة غادة عبد الرازق ففضلت أن توجه رسالة لـ"ريهام" في تعليقها قائلة من خلالها "مبروك حبيبة قلبي تستاهلي".وعلى غرار ريهام عبد الغفور، تكرم أيضاً النجمة كندة علوش في حفل افتتاح الدورة التاسعة لـ، والتي تنطلق يوم 2 مايو من الشهر المقبل وتستمر حتى يوم 7 من نفس الشهر.ويبدو أن هذا المهرجان ومدينة أسوان لها مكانة خاصة بقلب "كندة"، هذا ما كشفت عنه، خلال مداخلة هاتفية بإحدى البرامج التلفزيونية، معربة من خلالها عن سعادتها البالغة بتكريمها في مهرجان عريق يحمل اسم كوكب الشرق أم كلثوم، مؤكدة أن لهذا التكريم مكانة خاصة في قلبها، قائلة: "أنا بعشق هذه المدينة بكل طاقتها الجميلة، وبكل آثارها العظيمة، أنا عملت فرحي هنا، وبعتبر نفسي مصرية"وأضافت أن التكريم يأتي تتويجاً لمشاركتها في ثلاثة أفلام مؤخراً، هي: "نزوح"، و"يلو بلس"، و"The Swimmers"، مشيرة إلى أن ما يميز تلك التجارب هو تعاونها خلالها مع مخرجات نساء، وهو ما تعتز به كثيراً.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».