تفاصيل أولى بطولات معتصم النهار في الدراما المصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أبريل 2025 10:19 مساءً - يخوض الفنان السوري معتصم النهار أولى بطولاته في الدراما المصرية من خلال مسلسل جديد يحمل اسم: "أنا أنت أنت مش أنا"، والذي ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة.

ووفق بيان صحفي فمن المقرر انطلاق تصويره خلال الشهر المقبل، ويعد للعرض على المنصات الرقمية في الأشهر القليلة المقبلة؛ حيث يضع صناع العمل اللمسات الأخيرة على التحضيرات تمهيداً لبدء التصوير.

ميرنا نورالدين تشارك بالبطولة النسائية أمام معتصم النهار

مسلسل "أنا أنت أنت مش أنا" يجمع معتصم النهار والفنانة ميرنا نور الدين، ويشارك في البطولة الفنان مصطفى أبو سريع. ويجري التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في البطولة. والعمل فكرة الفنان والمطرب كريم أبوزيد. وتأليف شقيقه السيناريست أحمد محمود أبوزيد. وإخراج هشام الرشيدي. وإنتاج إيهاب منير، الذي قدّم مؤخراً مسلسل "عمر أفندي" بطولة: أحمد حاتم، وآية سماحة.

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"نفس" مشاركة مميزة لـ معتصم النهار في رمضان 2025

معتصم النهار خاض منافسات موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "نفس"، من إخراج إيلي سمعان. ومن كتابة إيمان السعيد. وشارك في بطولة العمل: عابد فهد، دانييلا رحمة، أحمد الزين، إلسا زغيب، وسام صباغ، إيلي متري، نهلة عقل داوود، رانيا عيسى، حسين مقدم، يارا خوري، جوزيف بو نصار، جو صادر، رنين مطر، وفاء موصللي، جبريال يمين، ختام اللحام، روزي الخولي.

وقد دارت أحداث مسلسل "نفس" فى إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق، حول راقصة باليه فقدت بصرها، ثم تجد الأمل في لاجئ سوري شاب يعيد لها ثقتها بنفسها ويقع في حبها، لكن يتدخل والدها بنفوذه وسلطته لإنهاء علاقتهما؛ لتجد نفسها أمام مفترق طرق بين حبيبها القديم غيث وبين المُضي قُدما في طريقها.

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ميرنا نورالدين تتألّق في رمضان 2025

فيما تواجدت ميرنا نورالدين في منافسات موسم دراما رمضان 2025 بمسلسلين هما: "فهد البطل" مع أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، كارولين عزمي، محمود البزاوي، حمزة العيلي. وتأليف محمود حمدان. وإخراج محمد عبدالسلام.

ومسلسل "في لحظة" مع الفنان أحمد فهمي، نجلاء بدر، إدوارد، سارة الشامي، أحمد ماجد، نور محمود، صفاء الطوخي. من تأليف هشام هلال. وإخراج أحمد خالد.



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