شكرا لقرائتكم خبر عن سيد رجب وشريف دسوقى وصبرى فواز أبرز حضور افتتاح ملتقى الحكى والان مع تفاصيل الخبر

بدأ منذ قليل حفل افتتاح الدورة الأولى من ملتقى القاهرة الدولي للحكي، دورة الفنان حسن الجرتلي، برئاسة الفنان عادل حسان. وقد حرص عدد من الفنانين على حضور حفل الافتتاح، منهم الفنان سيد رجب، والفنان شريف دسوقي، والفنان صبري فواز، والفنان سامح يسري، والمخرج ناصر عبد المنعم، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الأسبق، والفنان هشام عطوة رئيس البيت الفني للمسرح.

ودعا رئيس ملتقى القاهرة الدولي للحكي الفنان عادل حسان، والمدير الفنى الملتقى الفنان محمد عبد الفتاح، حضور حفل افتتاح الدورة الأولى من الملتقى، بالوقوف دقيقة حدادا على روح الفنان مصطفى درويش، زوج الفنانة الكبيرة عارفة عبد الرسول، والذى وافته المنية منذ أيام قليلة، وأكدوا على كونه فناناً عظيماً وحكاءً كبيرا، وسينوغرافاً مبدعاً.

افتُتح الحفل بعرض حكي، أعقبه فيلم تسجيلي تضمن مقتطفات من عروض حكي قدّمها عدد من الفنانين تحت عنوان "احكي"، وتنوعت الموضوعات ما بين تجارب شخصية، وحكايات عن الأخوة، والتفاصيل اليومية، والأصدقاء، والذكريات. وشارك في الفيلم كل من الفنان سيد رجب، والفنان شريف دسوقي، والفنان محمد عبد الفتاح.

ويهدف الملتقى إلى التعاون مع المدارس والجامعات لتنظيم عروض فنية خاصة بفن الحكي، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب في هذا المجال، مع التركيز على تطوير مهارات الأطفال الموهوبين وتقديمهم في عروض خاصة بهم.

يُذكر أن مجلس أمناء ملتقى القاهرة للحكي تترأسه الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة الأسبق، ويضم في عضويته: السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة الأسبق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي، النائب أحمد حلمي الشريف، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "جيل المستقبل"، الشاعر الكبير جمال بخيت، الدكتورة هبة السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "أهل مصر"، الدكتور محمد فتحي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "اسمعونا"، وأمين عام مجلس الأمناء: المخرج المسرحي عادل حسان، رئيس الملتقى، الفنانة منى سليمان، مدير "وصلة للفنون" والمدير التنفيذي، الفنان محمد عبد الفتاح (كالا)، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "بيت الحواديت" والمدير الفن.



افتتاح ملتقى الحكي