شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين يروى سبب مشاركته فى احتفالية ذكرى ميلاد الموسيقار عمار الشريعى بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان أحمد أمين على المشاركة في احتفالية ذكرى ميلاد الموسيقار الراحل عمار الشريعي، التي تُقام الآن في المسرح الصغير بداخل دار الأوبرا المصرية. وقد كشف أمين عن إعجابه الشديد بفن الموسيقار الراحل عمار الشريعي منذ طفولته، مضيفًا في كلمته التي ألقاها على المسرح في بداية الاحتفالية أن لقاءه مع الموسيقار عمار كان لقاءً واحدًا فقط، إذ استطاع أن يحصل على رقم هاتفه المنزلي عندما كان لا يتعدى الثانية عشر من عمره.

وأضاف أحمد أمين أنه قام بالاتصال به، وكانت المفاجأة أن الموسيقار هو من رد عليه؛ فحين سأله من هو، أخبره بأنه معجبٌ به، ورحب به، وحرص على الاستماع إليه بشغف. لهذا السبب، حرص الفنان على المشاركة في احتفالية ذكرى ميلاده ليعبر عن اعتقاده بأن عمار الشريعي ما زال حيًا بيننا بفنه، وأن أعماله ستظل خالدة بين الأجيال، معبرًا عن فخره بالمشاركة في هذه الاحتفالية.



أحمد أمين في احتفالية ذكرى ميلاد الموسيقار عمار الشريعي