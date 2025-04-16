شكرا لقرائتكم خبر عن بيان لنقابة الفنانين السوريين: شطب سلاف فواخرجي لإنكارها جرائم بشار الأسد والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت نقابة الفنانين السوريين قرارا بشطب الفنانة سلاف فواخرجي، وقالت نقابة الفنانين السوريين فى بيانها إن سبب الشطب سلاف فواخرجي يعود لإصرارها على إنكار جرائم بشار الأسد، وتنكرها لآلام الشعب السوري.

وكانت تصدرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي محركات البحث جوجل على مواقع السوشيال ميديا والإلكترونية وأثارت الجدل خلال الساعات الماضية بعد تصريحاتها عن مصر، بالإضافة إلى ردها على شائعات هروبها إلى فرنسا، وطلب اللجوء السياسي، والذي أثار غضبها واستيائها ما جعلها تخرج عن صمتها وترد لتكشف حقيقة الأمر.

وكتبت سلاف منشورًا لها عبر موقع التدوينات الصغيرة إكس، لتكشف خلاله حقيقة هروبها إلى فرنسا، وطلب اللجوء السياسي، وأكدت خلال المنشور أنها لم تذهب إلى أي مكان خارج الأراضي المصرية، مشيدة باستضافة مصر لها طوال الأعوام الماضية، وشعورها بالراحة بين شعبها، لافتة إلى أنها لم تفكر في الخروج عن الحدود المصرية، خاصة بعد حسن الضيافة من قبل مصر وتقديم لها ما لم تقدمه بلدها سوريا قائلة: مصر التي أتيتها نجمة من بلدي فقدمت لي مالم تقدمه لي بلدي، وكان حب شعبها لي نعمة.