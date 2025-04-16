شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان عيد وسيد فؤاد ومحسن أحمد في عزاء المنتج الفني صلاح حسن والان مع تفاصيل الخبر

حرص الفنان سليمان عيد والسيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر، ومدير التصوير محسن أحمد والمنتج محمود شميس على تقديم واجب العزاء في المنتج الفني صلاح حسن بمسجد الحامدية الشاذلية.

وكان رحل عن عالمنا المنتج الفني صلاح حسن، والذى شارك في عدد من الأعمال الفنية المهمة، ومنذ بدايته في عالم الإنتاج الفني، ترك صلاح حسن بصمة واضحة في العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية التي أثرى بها الشاشة الكبيرة، حيث شارك في إنتاج أفلام ناجحة لاقت استحسان الجمهور والنقاد، مثل فيلم الديلر الذي جمع بين النجوم أحمد السقا وخالد النبوي، وفيلم احكي يا شهرزاد الذي أبدعت فيه الفنانة منى زكي والفنان حسن الرداد، كما كان له دور بارز في فيلم البطل الذي جسّد فيه النجم الراحل أحمد زكي أحد أبرز أدواره.

أما أحدث أعماله التي شهدت مشاركته، كان فيلم "بنقدر ظروفك" الذي شاركت في بطولته الفنانة مي سليم إلى جانب الفنان أحمد الفيشاوي، ومسلسل جعفر العمدة.

على الرغم من نجاحاته المتعددة في عالم الفن، بقيت حياة صلاح حسن مليئة بالعطاء والتفاني في العمل، حيث كان يعكف دائمًا على دعم المشاريع الفنية التي تساهم في تطوير وتوسيع المشهد السينمائي المصري.

ونعى المنتج الفني كل من الفنان تامر عبد المنعم وعلق على صفحة "فيس بوك" قائلاً: خالص عزائي في وفاة الصديق والمنتج الفني الكبير صلاح حسن اللهم ارحمه وأسكنه فسيح جناتك إنا لله وانا اليه راجعون .



سليمان عيد وسيد فؤاد ومحسن أحمد في عزاء المنتج الفني صلاح حسن بالحامدية الشاذلية



سليمان عيد في عزاء المنتج الفني صلاح حسن