شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة ومحمد أنور يشاركان فى فيلم الشيطان شاطر مع زينة وأحمد عيد والان مع تفاصيل الخبر

انضم الفنانان محمود حميدة ومحمد أنور إلى أسرة فيلم الشيطان شاطر بطولة زينة وأحمد عيد، والذى انطلق تصويره الثلاثاء، للعرض خلال الفترة المقبلة، والفيلم من تأليف لؤى السيد وإخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أيمن يوسف ويجرى الإعلان عن باقى الفنانين المشاركين فى البطولة بالتزامن مع التصوير.

يذكر أن محمود حميدة يستكمل مشاهده الأخيرة من فيلم "فرقة الموت" خلال الأيام المقبلة، حيث يشارك في بطولته إلى جانب: أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، سماح أنور، عصام عمر، خالد كمال، وأحمد عبدالحميد، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أمنية خليل، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب.

وقدم محمود حميدة فى شهر رمضان الماضى، مسلسل ولاد الشمس والذى شارك فى بطولته أحمد مالك وطه دسوقي، فرح يوسف، معتز هشام، مريم الجندى، دنيا ماهر، فليكس، جلا هشام، علاء مرسى، اسماعيل فرغلى وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

أما محمد أنور فبدأ فيلم جديد آخر وهو "بيج رامى" مع النجم رامز جلال، ويشارك فى بطولة الفيلم محمد عبد الرحمن توتا ، محمد أنور ونسرين أمين، محمود حافظ، وهدى الاتربى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعا والفيلم من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج محمود كريم ومقرر طرحه فى صيف 2025.