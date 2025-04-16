شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى القصبي يكتب: ياسر جلال تاريح كبير من البطولات والتقمص والأداء القوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاح كبير حققه النجم ياسر جلال في مشواره الفني الذى اشتهر بإتقانه وإجادته العديد من الأدوار فى السينما والدراما والمسرح، بشكل مختلف ومتميز، فلمع وذاع صيته وشهرته، وهو أحد نجوم الصف الأول، فهو صاحب تاريخ كبير من البطولات وشكل مع أبناء جيله اتجاهًا دراميا جديدًا، وأصبح واحداً من أبرز نجوم الدراما المصرية، واستطاع أن يكوّن قاعدة جماهيرية كبيرة بفضل اختياراته الفنية المتميزة وأدائه القوى والمقنع، حيث حقق ياسر جلال نجاحًا كبيرًا بأعماله الدرامية الذى قدمها والتي تنوعت في عدد من القضايا، فلمع بعد عرضها وذاع صيته ونجوميته، ويوافق اليوم الأربعاء عيد ميلاده بعد سلسلة من الأعمال الناجحة فى مشواره .

المعروف عن النجم ياسر جلال أنه يتوحد مع كل شخصية يقدمها على الشاشة ويتقمصها بطريقة إبداعية، تصل إلى التميز، وهو المختلف دائما في كل عمل يقدمه لجمهوره، فهو كل عام يتفوق على نفسه خلال العمل الذى يقدمه ويحمل أفكار جديدة على الدراما المصرية، ويجعل المشاهد يفكر معه فى كل مشهد يقدمه وينسى أنه ممثل بعد إبداعه وتعمقه فيها.

ياسر جلال قدم خلال موسم رمضان الماضى واحد من افضل أعماله الدرامية وهو الجزء الثانى من مسلسل جودر والذى نال اشادات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى ومنصات السوشيال ميديا، جعل جمهوره يطالبه بتقديم جزء ثالث للعمل الذى شارك في بطولته عدد من النجوم وقدم كل منها دوره على أفضل مستوى .

جذب مسلسل جودر المستوحى من حكايات ألف ليلة وليلة، الجمهور من خلال الجزء الثانى للقصة السحرية التى انطلقت رمضان الماضى، والتى شغلت الناس، حيث تحول جودر بن عمر المصرى إلى شخصية خالدة فى الدراما المصرية.

وللعام الثانى على التوالى راهنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على كون التراث العربى والمصرى حافلا بالموضوعات التى تستحق أن تقدم، لكونها صالحة لصناعة دراما قوية وهادفة فى الوقت نفسه، مؤكدة أن التراث جزء من الهوية لا يصح أن نتخلى عنه، فالخصوصية شىء مهم فى ظل العالم الذى يتجه ناحية التماهى.

المحطة المهمة في مشوار ياسر جلال عندما قدم أولى بطولته المطلقة في عالم الدراما وكانت بمثابة مرحلة كبيرة في مشواره الفني بعد تقديم سلسلة من الأدوار الناجحة مع كبار النجوم، وكان من خلال مسلسل ظل الرئيس عام 2017، وبعدها طالبه جمهوره بتقديم المزيد من أعمال البطولة المطلقة بعد نجاحه في العمل الذى حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وأثبت مكانته كنجم درامى من الطراز الرفيع وإجادته وتقمصه لأى شخصية يقدمها، ، ثم توالت بعد ذلك النجاحات فى مسلسلات رحيم 2018، ولمس أكتاف 2019، والفتوة 2020، وضل راجل 2021 والاختيار 3 عام 2022 وعلاقة مشروعة عام 2023 ومسلسل جودر بجزأيه الذى حقق نجاح كبير خلال موسم 2024 وموسم 2025 .

بدأ مشواره الفني بتقديم أدوار ثانوية، سواء على شاشة التليفزيون أو السينما، وتولدت نجوميته الحقيقية بعد مسلسل لن أعيش فى جلباب أبى عام 1996 بطولة نور الشريف، حيث لفت ياسر جلال الأنظار إليه بموهبته الكبيرة، لينطلق بعد ذلك ويقدم مسيرة ناجحة فى الدراما التليفزيونية والسينما.

استهل جلال مسيرته الفنية بعدما تخرج فى المعهد العالى للفنون المسرحية فى عام 1990، حيث شارك فى مسرحية رحمة وأمير الغابة، وقدم أيضا عدد من الأعمال السينمائية الناجحة .