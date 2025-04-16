شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم مدير التصوير محمد مختار ضيف بودكاست الشغلانة مع آسر أحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل د. محمد مختار، مدير التصوير ضيف الحلقة السابعة من بودكاست "الشغلانة" الذى يقدمه الزميل آسر أحمد، اليوم في تمام التاسعة مساءً على صفحات الخليج 365، ويناقش من خلاله كواليس عمليات التصوير وصناعة السينما والدراما وكل ما وراء الكاميرات.

ويتحدث مختار في حلقة اليوم ببودكاست الشغلانة، عن كواليس عملية التصوير وصناعة الأعمال السينمائية والدرامية والفرق بين كل منهما، بالإضافة إلى مهام مدير التصوير خلف الكاميرات، وتسلسل مدير التصوير والفرق بين مهام الكاميرا مان والفوكس بولر ومدير التصوير، وكيفية بدأ العمل والتحضيرات الاولي للعمل حتى النهاية.

الدكتور محمد مختار، هو مدير تصوير بدء العمل خلف الكاميرات بداية الألفيات وعمل كمصور في فيلم الساحر للنجم الكبير محمود عبد العزيز، ومساعد مصور في فيلم صعيدي رايح جاي، ومصور في فيلم تيتو للنجم أحمد السقا، ومصور في فيلم حليم للنجم الكبير الراحل أحمد زكي، ومصور في مسلسل جبل الحلال، كما عمل مصور في فيلم الفيل الأزرق، وعمل مدير للتصوير في مسلسل حلاوة الدنيا ومدير تصوير في مسلسل غرايب سود، ومدير تصوير مسلسل ملحمة موسي للنجم محمد رمضان، ومدير تصوير لمسلسل راجعين يا هوي، ومدير تصوير مسلسل الكتيبة 101، ومدير تصوير لفيلم الحريفة وفيلم اللعب مع العيال.

بودكاست "الشغلانة" يقدمه الزميل آسر أحمد، ويعرض يوم الأربعاء عبر منصات السوشيال ميديا الخاصة باليوم السابع، وكان قد حل المؤلف والسيناريست إياد صالح، في أول حلقات من البودكاست، للحديث عن صناعة السيناريو والكتابة والتأليف، كما حل محمد سري مدير المشروعات في شركة سعدي جوهر ميديا هب، في ثاني الحلقات للحديث عن كواليس عملية الإنتاج، وحل مهندس الديكور أحمد فايز في ثالث حلقات البودكاست، وكانت ضيفة الحلقة الرابعة مصممة الأزياء ايمان الخميسي للحديث عن صناعة الأزياء في الدراما والسينما والريد كاربت، وحل في الحلقة الخامسة الكاتب والمؤلف محمد إسماعيل أمين، والمخرج محمد سلامة ضيف للحلقة السادسة.



مدير التصوير محمد مختار



